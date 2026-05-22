Трамп пообещал всё же отправить в Польшу 5000 американских солдат

Опубликовано: 22.05.2026 08:50 , Обновлено: 22.05.2026

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отправит в Польшу 5000 американских военнослужащих. Это заявление последовало за крупным скандалом, вызванным его предыдущим заявлением, в котором он, наоборот, отказался направлять дополнительные войска в Польшу.

В своём свежем заявлении, опубликованном в соцсети Truth Social вечером 21 мая, Трамп заявил, что решение всё же отправить в Польшу 5000 военных основано на его личных отношениях с президентом Польши Каролем Навроцким, союзником-националистом. По словам Трампа, он “с гордостью поддерживал” Навроцкого на президентских выборах в прошлом году.

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих», — заявил Трамп на своей страничке в Truth Social.

Трамп не предоставил никаких дополнительных подробностей, но его комментарии, по всей видимости, касались размещения нескольких тысяч американских военнослужащих в Польше, судьба которых оставалась неясной в течение нескольких дней.

На прошлой неделе американские официальные лица заявили об отмене отправки запланированных 4000 американских военнослужащих в Польшу, что стало очередным шагом администрации Трампа по сокращению численности войск и своеобразным “наказанием” союзников по НАТО за нежелание помочь США в войне с Ираном.

Комментируя эти новости, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что развертывание 4000 военнослужащих было отложено, а не отменено, добавив, что Трамп еще не принял “окончательного решения”.

Однако тогда же Джей Ди Вэнс добавил, что Европа должна “стоять на собственных ногах”, поскольку Трамп продолжает оказывать давление на европейских союзников, чтобы те взяли на себя большую часть бремени собственной обороны.

Ещё в начале мая Пентагон уже объявлял, что Вашингтон выведет 5000 военнослужащих из Германии. Это произошло сразу после того, как канцлер Фридрих Мерц заявил, что Иран «унижает» Соединенные Штаты за столом переговоров.

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