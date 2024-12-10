До 500 рублей прибавки. В Минтруда рассказали, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в 2025 году

Опубликовано: 10.12.2024 07:42 , Обновлено: 10.12.2024

Министерство труда и социальной защиты разъяснило, кому из работающих пенсионеров в 2025 году можно рассчитывать на прибавку в доходах. Суммы должны вырасти у некоторых категорий пенсионеров из-за снятия действующих в настоящее время ограничений - новые правила расчёта заработают уже 1 января 2025 года.

В Минтруда разъяснили всё на конкретном примере: если человек вышел на пенсию с коэффициентом 1,45, то по действующему законодательству сегодня он, продолжая работать, будет получать сумму из расчёта не более 1,3 коэффициента.

“И эту разницу он недополучает. Только на работников сельского хозяйства распространяется условие получения своего коэффициента и дальше”, - пояснили в ведомстве.

[info_b]Чтобы узнать свой коэффициент, нужно поделить полученную зарплату за месяц на показатель средней зарплаты по стране в этом же месяце.[/info_b]

Однако, после отмены этого правила, с 1 января 2025 года пенсию работающему человеку начнут выплачивать в полном объёме, если человек пенсионного возраста работает. Сумма прибавки, на которую в 2025 году смогут рассчитывать работники пенсионного возраста, будет отличаться, в зависимости от коэффициента. По данным Минтруда, у некоторых она будет доходить до 500 рублей .

Куда обращаться за перерасчётом пенсии?

В ведомстве также сообщили, что для того, чтобы начать получать пенсию в полном объёме, работающему человеку не нужно специально куда-то обращаться - сумму ежемесячных выплат, с учётом изменившегося законодательства, пересчитают автоматически.

А вот тем пенсионерам, у которых индивидуальный коэффициент заработка не превышает 1,3, рассчитывать на прибавку не стоит, поскольку им и сейчас выплачивают заработанную пенсию в полном объёме.

Ранее Telegraf.news рассказал, что указ, которым отменили ограничения по выплатам для работающих пенсионеров, также упрощает процедуру сбора документов о заработке для исчисления пенсии. Кроме того, некоторые пенсионеры, согласно этому документу, смогут снова получать пенсию на почте.

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