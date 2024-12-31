Минобразования объявило о 39%-ном повышении зарплат белорусским учителям. Кому пообещали доплаты в 55% от оклада?

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Опубликовано: 31.12.2024 10:21 , Обновлено: 31.12.2024

Министерство образования 31 декабря объявило о поэтапном повышении заработной платы педагогическим работникам, а также введении доплат отдельным категориям работников сферы. Посмотрели, кому и на сколько ведомство пообещало поднять зарплаты с 1 января 2025 года.

Повышение зарплат и профессиональных доплат предусмотрено постановлением Министерства образования № 204, которое 31 декабря было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В самом ведомстве пояснили, что главной целью документа было “повышение престижа педагогической профессии”, для чего, по поручению правительства, будет проводиться “последовательное повышение” зарплат педагогических работников.

Согласно заявлению Минобразования, уже с 1 января 2025 года официальные зарплаты должны подрасти:

у учителей - на 39%,

у воспитателей дошкольного образования и помощников воспитателей учреждений дошкольного образования - на 20%,

у преподавателей и мастеров производственного обучения - на 27%,

у профессорско-преподавательского состава - на 15%,

у социальных педагогов и педагогов-психологов - на 20%.

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Кроме того, желая привлечь к педагогической деятельности научных работников, а также повысить качество подготовки студентов, Минобразования пообещало дополнительную надбавку за научно-педагогическую деятельность руководителям и специалистам из числа профессорско-преподавательского состава:

до 35% от оклада - для сотрудников с учёной степенью кандидата наук;

до 55% от оклада - для сотрудников с учёной степенью доктора наук.

Дополнительно ведомство пообещало увеличить размер диапазона доплат за “особые условия труда”. Так, в среднем на 10% пообещали поднять доплаты для педработников, которые работают с детьми, имеющими особенности психофизического развития, расстройства аутистического спектра, с незрячими детьми, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, из числа лиц с особенностями психофизического развития.

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