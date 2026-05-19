Прохладный конец мая спрогнозировали Беларуси синоптики

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Опубликовано: 19.05.2026 10:13 , Обновлено: 19.05.2026

Последняя декада мая не порадует белорусов летним теплом. Такой предварительный прогноз сделали специалисты с помощью интегрированной системы искусственного интеллекта и прогнозирования (AIFS) от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Новые расчёты модели AIFS, которые проанализировали авторы Telegram-канала @nadvorie, показали, что на этой неделе похолоданию в Беларуси будет способствовать перенос прохладных воздушных масс с Атлантики, а на следующей синоптическая картина в регионе станет ещё более неблагоприятной.

По данным специалистов, в промежутке с 20 по 25 мая над Западной Европой будет сформирован мощный гребень высотного антициклона, который растянется от северной Африки. Над восточным Средиземноморьем и Турцией при этом сформируется область пониженного геопотенциала, что фактически поделит европейский континент на два контрастных сектора.

“В Западную Европу будет поступать тёплый воздух с юга, тогда как в Восточной Европе, включая Беларусь, сохранится перенос воздушных масс с северо-западного направления — из более прохладной Атлантики”, - предупредили эксперты.

К выходным ситуация не только не исправится, но только усугубится. С 23–28 мая , по расчётам синоптиков, высотный гребень сохраняется западнее, а с его восточной периферии в наш регион начнут поступать воздушные массы с северных и северо-восточных направлений. На эти дни европейская прогностическая модель рисует для Центральной Европы мощную положительную аномалию приземного давления.

“Такое расположение антициклона обусловит в Беларуси западный с переходом на северный перенос, без предпосылок для устойчивого выноса тёплого континентального или субтропического воздуха. Итог: конец мая пока выглядит умеренно тёплым, местами даже прохладным, но не летне-жарким”, - резюмировали авторы канала.









А пока, как показывают оперативные данные синоптиков, Беларусь остаётся во власти мощного грозового фронта из-за усилившегося над Балтийским морем антициклона. Из-за него на вечер вторника, 19 мая , а также на среду, 20 мая , для Могилевской и Гомельской области прогнозируются мощные грозы, местами сильные ливни при довольно высоких температурах - до +25..+27°С .

Учитывая то, что ESTOFEX (Европейская инициатива-эксперимент по прогнозированию штормов) объявил на вторник 1-ый уровень опасности по востоку и 2-ой по юго-востоку Беларуси, нельзя исключать вероятности повторения вчерашнего крупного града, обрушившегося на столичный регион.

















Западная половина Беларуси в ближайшие два дня будет оставаться при этом в прохладном воздухе с Балтики: не выше +18..+20°, по югу до +23° и местами с кратковременными осадками.

Более-менее стабильную погоду синоптики прогнозируют только к пятнице. При этом вместе с затишьем в Беларусь придёт та самая прохлада - дневные максимумы опустятся до +20..+23°С .