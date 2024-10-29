Лукашенко отменил ограничение по пенсиям работающих белорусов и снизил требование по страховому стажу для других

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Опубликовано: 29.10.2024 20:43 , Обновлено: 29.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября подписал указ № 402 "О социальной поддержке". Среди прочего документ включает отмену ограничения на размер пенсий работающих пенсионеров и снижение требования по страховому стажу для матерей четырех и более детей.

Проще говоря, с 1 января 2025 года (с этой даты вступают в силу основные положения указа) работающие пенсионеры должны получать 100% своей пенсии и 100% своего заработка. Такое решение, как написала пресс-служба Лукашенко, “позволит повысить эффективность использования на рынке труда” пенсионеров.

[info_b]А пока те работающие пенсионеры, у которых индивидуальный коэффициент заработка выше 1,3, получают пенсию не в полном объеме. Чтобы узнать коэффициент, нужно поделить полученную зарплату за месяц на показатель средней зарплаты по стране в этом же месяце.[/info_b]

Для женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста четырех детей, снижается необходимый для получения трудовой пенсии по возрасту страховой стаж - с 10 лет до 5.

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Для отцов, которые воспитывают без участия матери детей-инвалидов не менее 8 лет до их совершеннолетия, документ предусматривает право на пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Для детей-инвалидов указом предусмотрено увеличение получаемой пенсии в связи со смертью одного из родителей. Размер такого повышения будет зависеть от степени утраты здоровья ребенка и составит от 80% до 110% бюджета прожиточного минимума.

Кроме того, некоторые пенсионеры, согласно документу, смогут вернуться к получению пенсии на почте. Это пенсионеры, которые:

являются инвалидами III группы либо если в отношении них госорганизации здравоохранения установили ограничение способности к самостоятельному передвижению по функциональному классу 3 и выше,

ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и получают пособие по уходу за ним,

проживают в одном жилье с инвалидом I группы, который получает пенсию на почте,

достигли или достигнут возраста 70 лет до 1 января 2025 года,

захотели получать пенсию на почте за свои деньги (то есть как платная услуга).

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Как рассказали в президентской пресс-службе, указ также упрощает процедуру сбора документов о заработке для исчисления пенсии и “оптимизирует” сроки подачи заявления о ее назначении.

[info_b]Полностью с текстом указа Лукашенко можно ознакомиться здесь. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство труда и социальной защиты Беларуси своим постановлением № 84 от 24 октября повысило размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Они будут действовать с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025-го. Посмотрели, как увеличатся за счет этого доплаты к пенсиям и госпособиям.

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