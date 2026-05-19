МАРТ поднял на 7% цену заправки газовых баллонов

Опубликовано: 19.05.2026 08:01 , Обновлено: 19.05.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подняло цены на сжиженный газ, которым заправляют бытовые баллоны для населения. Цену за килограмм подняли почти на 7% - на 11 копеек в абсолютных цифрах.

Новую цену ведомство прописало в своём постановлении №29 от 7 мая, которое 19 мая официально выложили на Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу, цена за килограмм в баллонах объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг) для белорусов теперь составит 1,73 рубля (на данный момент цена составляет 1,62 рубля).

Кроме того, МАРТ установил тариф на услуги по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов нескольких республиканских унитарных предприятий:

«Брестоблгаз»,

«Витебскоблгаз»,

«Гомельоблгаз»,

«Гроднооблгаз»,

«Минскоблгаз»,

«Мингаз»,

«Могилевоблгаз».

Согласно новому постановлению, тариф составит 25,11 рубля за 1000 кубометров.