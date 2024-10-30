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Лукашенко разрешил белорусам досрочно использовать семейный капитал на строительство жилья без направления исполкомов

Лукашенко разрешил белорусам досрочно использовать семейный капитал на строительство жилья без направления исполкомов
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 октября подписал указ, который продляет срок действия программы семейного капитала на период с 2025-го по 2029 год с сохранением действующих условий его назначения. Документ предусматривает новшества при использовании средств этого капитала.

Как рассказали в пресс-службе главы государства, указ позволяет досрочно использовать семейный капитал при строительстве жилья независимо от наличия или отсутствия направления местного органа власти на такое строительство. В общей площади жилья, которым владеет семья, не будут учитываться жилые помещения, не соответствующие санитарным и техническим требованиям.

Также, как передали в пресс-службе, указ вводит возможность досрочно использовать средства на покупку доли или долей жилья, если у семьи уже есть в собственности доли там. Документ разрешает использовать семейный капитал на погашение кредитов, которые выдали по договорам о рефинансировании кредитов на возведение, реконструкцию и покупку жилых помещений, а также доли (долей) в праве собственности на них.

Права детей

“В указе впервые закрепляются права детей (в том числе при разводе родителей) на жилые помещения, построенные или приобретенные с использованием средств семейного капитала”, - отметили в пресс-службе Лукашенко.

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Также документ, по ее информации, позволяет оплачивать обучение за следующий учебный год при направлении семейного капитала на получение образования (сейчас можно только за текущий и предыдущий годы).

Семейный капитал для иностранцев

Кроме того, указ Лукашенко дает право на назначение семейного капитала иностранцам и людям без гражданства, которые постоянно живут в Беларуси, при получении ими гражданства не позднее одного года со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего и последующих детей.

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И еще одна новация: документ увеличивает перечень средств, предназначенных для социальной реабилитации инвалидов, которые можно купить на средства семейного капитала.

[info_b]Сам указ пока не опубликовали.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что президент Лукашенко 29 октября подписал указ № 402 “О социальной поддержке”. Среди прочего документ включает отмену ограничения на размер пенсий работающих пенсионеров и снижение требования по страховому стажу для матерей четырех и более детей.

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