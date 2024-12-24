Совмин разрешил белорусским мамам самим выбирать, как считать пособие в декретном отпуске. Но не всем

Опубликовано: 24.12.2024 21:15 , Обновлено: 24.12.2024

Правительство Беларуси своим постановлением № 983 от 20 декабря изменило отдельные нюансы выплаты государственных пособий семьям. Среди прочего Совмин разрешил некоторым белорусским мамам самим выбирать, как считать пособие в декретном отпуске.

Как [link href=“https://www.mintrud.gov.by/ru/news-ru/view/pravitelstvom-vneseny-izmenenija-po-voprosam-gosudarstvennyx-posobij-semjjam-vospityvajuschim-detej-8867-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Министерстве труда и социальной защиты, новшество касается тех мам, которые идут во второй и последующий отпуск по беременности и родам.

“Для женщин, находившихся в расчетном периоде (18 месяцев) хотя бы один день в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предоставлено право выбрать более выгодный размер среднедневного заработка для расчета больничного по беременности и родам: или из фактического заработка, или из сумм предыдущего пособия по беременности и родам”, - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что “ряд женщин” работают на неполную ставку во время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и в течение этого периода планируют следующий декретный отпуск.

“В связи с неполной занятостью заработная плата таких мам является невысокой, что занижает размер очередного пособия по беременности и родам. Норма постановления исключает данные риски по оплате больничного для будущих мам”, - утверждают в Минтруда.

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Там также рассказали о других новшествах, введенных постановлением Совмина (сам документ пока не опубликовали, но вступит он в силу с 1 января).

“В целях увеличения размера пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком из расчета больничного исключаются периоды ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, когда отпуск по уходу за данным ребенком прерван по причине ликвидации нанимателя”, - сообщили в ведомстве.

Еще документ дает право выплачивать пособие в связи с рождением ребенка другому родителю в полной семье, если первого, кому назначили выплату, суд признал ограниченно дееспособным или при наличии у него (нее) заболевания, при котором невозможно выполнять родительские обязанности.

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Кроме того, с 1 января 2025 года увеличение и уменьшение размеров пособий будет происходить со дня наступления обстоятельств, которые привели к изменению размера. При этом, как отметили в Минтруда, порядок прекращения выплаты пособий остается прежним: с первого числа месяца, следующего за месяцем появления обстоятельств, приведших к прекращению выплат.

[info_b]Обо всех нововведениях можно почитать в разъяснении Министерства труда и социальной защиты [link href=“https://www.mintrud.gov.by/ru/news-ru/view/pravitelstvom-vneseny-izmenenija-po-voprosam-gosudarstvennyx-posobij-semjjam-vospityvajuschim-detej-8867-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которое устанавливает новый размер базовой величины (БВ) в стране с 1 января 2025 года. Она влияет на размер ряда пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов и других выплат.

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