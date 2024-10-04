Правительство предложило собрать с белорусов больше штрафов и налогов в 2025 году. На сколько?

Опубликовано: 04.10.2024 20:32 , Обновлено: 04.10.2024

Правительство Беларуси подготовило законопроект "О республиканском бюджете на 2025 год". Планируется, что его расходы составят 50,295 млрд рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 45,835 млрд. Посмотрели, на какие суммы Совмин предложил собрать с белорусов штрафов и налогов в 2025-м.

Дефицит республиканского бюджета на 2025 год, согласно информации из законопроекта, составит 4,459 млрд рублей. Для сравнения: республиканский бюджет на 2024 год предусматривал дефицит на сумму 4,751 млрд рублей.

[info_b]Дефицитом госбюджета считается заранее предусмотренное превышение расходов над доходами в бюджете страны. Противоположностью дефицита является профицит, при котором планируется, что доходы в государственном бюджете будут выше, нежели расходы.[/info_b]

В республиканский бюджет будут поступать доходы с налогов, штрафов, удержаний и не только. Общая сумма прогнозируемых налоговых доходов в 2025-м - 34,479 млрд рублей. Республиканский бюджет на этот год предусматривал доходы от налогов на сумму 29,430 млрд . То есть в следующем году планируется собрать налогов на 14,6% больше, чем в 2024-м. Вот некоторые отдельные статьи доходов с налогов на 2025-й (согласно законопроекту):

налог на прибыль - 2,757 млрд рублей (в этом году - 2,122 млрд),

рублей (в этом году - 2,122 млрд), налоги на доходы - 35,686 млн (в 2024-м - 26,371 млн),

(в 2024-м - 26,371 млн), налог на добавленную стоимость - 19,042 млрд рублей (в этом году - 16,113 млрд),

рублей (в этом году - 16,113 млрд), налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности - 8,014 млрд (в 2024-м - 7,171 млрд).

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Что касается штрафов и удержаний, то в проекте бюджета на 2025-й заложены такие цифры:

удержания из заработной платы осужденных и граждан, освобожденных от уголовной ответственности - 3,376 млн рублей (в 2024-м - 3,052 млн),

рублей (в 2024-м - 3,052 млн), штрафы - 243,777 млрд (в этом году - 208,933 млрд, то есть в следующем году - +14,3% ).

А что по расходам?

В законопроекте также прописали планируемые расходы республиканского бюджета на 2025 год. Вот некоторые статьи и цифры:

Государственные органы общего назначения - 1,365 млрд рублей (в 2024-м - 1,270 млрд). Обеспечение проведения выборов и референдумов - 54,145 млн (в этом году - 34,056 млн). Обслуживание госдолга Беларуси - 4,735 млрд (в 2024-м - 5,305 млрд). Национальная оборона - 4,726 млрд (в этом году - 3,577 млрд). Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - 5,344 млрд рублей (в 2024-м - 4,672 млрд). Здравоохранение - 2,784 млрд (в этом году - 2,490 млрд). Образование - 2,177 млрд (в 2024-м - 1,877 млрд). Пенсионное обеспечение - 2,169 млрд (в этом году - 1,828 млрд).

[info_b]С полным текстом законопроекта “О республиканском бюджете на 2025 год” можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

Планы правительства повысить зарплаты в 2025-м

Ранее Telegraf.news сообщал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко и министр финансов Юрий Селиверстов 21 августа объявили о повышении заработной платы бюджетникам в 2025 году. По словам Головченко, доходы населения должны повыситься на 4%, а реальная зарплата – на 4,7%.

Также премьер заявил, что расходы на оплату труда в бюджетной сфере должны увеличиться на 14,7% и составить 20,2 млрд белорусских рублей. В свою очередь министр финансов Селиверстов объяснил, что зарплату планируют повышать в два этапа.

Совмин пообещал повысить зарплаты бюджетникам в 2025 году в два этапа. Когда и на сколько?