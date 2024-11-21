Лукашенко разрешил госорганизациям сокращать штат и доплачивать оставшимся за дополнительную нагрузку

Опубликовано: 21.11.2024 19:08 , Обновлено: 21.11.2024

В четверг, 21 ноября, Александр Лукашенко подписал указ №429, который вносит изменения в указ №27 от 18 января 2019 года "Об оплате труда работников бюджетных организаций". Согласно ему, отныне за счёт "оптимизирования должностей" белорусам-бюджетникам разрешили доплачивать за дополнительную работу.

В пресс-службе Лукашенко заявили, что изменения внесли “в целях повышения заработной платы работников бюджетных организаций с учётом выполняемых ими трудовых обязанностей”. Так, руководителям разрешили по согласованию с профсоюзом сокращать число сотрудников, за счёт которых возможны “индивидуальные доплаты” тем, кто остался.

Проще говоря, за выполнение не своих обязанностей, когда, например, бухгалтер итак работает на ставку, а юриста решили не брать, этот самый бухгалтер и получит доплату (за его работу). Всё это, разумеется, только с согласия самого работника, заявили в пресс-службе президента.

Тем временем в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси добавили, что размер доплаты составит до 100% зарплаты по той профессии, по которой работник будет выполнять “дополнительные трудовые функции” (в зависимости от объёма работы). “То есть у сотрудника появится возможность увеличить заработную плату до двух раз”, — утверждают в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко подписал указ №353, который вносит некоторые законодательные изменения, касающиеся милиции, сотрудников Следственного комитета, МЧС и не только. Среди прочего, это “дополнительные гарантии” членам семьи сотрудника органов внутренних дел по бесплатному медобслуживанию в организациях МВД.

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