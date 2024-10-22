Совмин определил, какие организации в Беларуси могут добровольно застраховать жизни работников

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Опубликовано: 22.10.2024 10:40 , Обновлено: 22.10.2024

Совет министров Беларуси определил, какие организации могут оформлять на своих работников договоры добровольного страхования жизни. Это разрешили организациям, которые относятся к одному из 12 видов экономической деятельности, и касается сотрудников, которые работают по трудовым договорам.

Новые правила закреплены в постановлении Совета министров №768, которое 22 октября было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Согласно тексту документа, добровольно застраховать жизни своих работников в Беларуси с 1 января 2025 года, когда постановление вступит в официальную силу, смогут организации, работающие в одной из следующих сфер экономической деятельности:

Сельское, лесное и рыбное хозяйство;

Горнодобывающая промышленность;

Обрабатывающая промышленность;

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом;

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;

Строительство;

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов: техническое обслуживание и ремонт автомобилей;

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность: деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, деятельность водного транспорта, деятельность воздушного транспорта;

Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг: деятельность в области обслуживания зданий и территорий;

Образование;

Здравоохранение и социальные услуги;

Творчество, спорт, развлечения и отдых: деятельность в сфере исполнительских искусств, деятельность в области физической культуры и спорта, организация отдыха и развлечений.

Правительство также оставило в силе заключённые ранее договоры добровольного страхования жизни для организаций, которые не попали в обновлённый перечень Совмина. Они будут действовать до окончания срока их действия на тех же условиях, на которых были заключены, но включить в них новых работников организация уже не имеет права.

Что же до новых договоров, то максимальный размер страховой суммы по каждому договору будет рассчитываться исходя из ежемесячного страхового взноса в размере трёх месячных минимальных зарплат на одного работника.

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