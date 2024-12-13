Совмин определил правила, как белорусам за границей сообщать о браке и рождении детей
Совет министров Беларуси обнародовал правила подачи и учёта информации о заключении или расторжении брака, а также рождении детей для белорусов, проживающих за пределами Республики. Информировать органы регистрации актов гражданского состояния такие граждане будут обязаны с 1 января 2025 года.
[info_b]Обязанность белорусов, зарегистрированных за пределами Республики, закреплена Законом “Об изменении законов по вопросам регулирования брачных и семейных отношений” №26-З от 8 июля 2024 года. Согласно этому закону, человек обязан подавать документы в компетентные органы в течение шести месяцев с момента регистрации акта гражданского состояния.[/info_b]
Теперь правительство определило строгий порядок предоставления таких данных. Согласно новому постановлению Совмина №944 от 10 декабря 2024 года, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале 13 декабря, передать сведения о регистрации брака или рождении ребёнка за границей в органы ЗАГС белорусы могут как лично, так и по почте. Обращаться белорусам, проживающим за рубежом, можно в консульские учреждения или дипломатические представительства Беларуси, по месту постановки на консульский учет.
Помимо собственно заявления при обращении необходимо также предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- оригиналы документов, подтверждающих факт регистрации акта гражданского состояния, выданных компетентным органом иностранного государства;
- свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка и документа, удостоверяющего его личность (когда речь идёт о регистрации ребёнка).
В случае, если документ подаются по почте, копии документов должны быть нотариально заверены. Это же касается перевода документов, составленных на иностранном языке, на белорусский или русский язык.
В постановлении Совмина прописаны условия, при которых орган ЗАГС может не принять документы:
- если документ не соответствует требованиям Кодекса Республики Беларусь о браке и семье;
- если человек представил сведения не в отношении себя лично, своих несовершеннолетних детей или подопечного, а третьего лица;
- если не был соблюдён порядок представления сведений.
[info_b]Подробнее с этим порядком можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]
Отметим, что несмотря на то, что обязанность белорусов, проживающих за рубежом, предоставлять белорусским госорганам сведения о браках, разводах, рождении детей теперь закреплена законодательно, предусмотрено ли какое-то наказание для тех, кто будет уклоняться от этого требования, не уточняется.
Ситуация аналогична той, что складывалась в прошлом году, когда белорусов обязали в течение трех месяцев сообщить о наличии гражданства, ВНЖ или иного документа иностранного государства, предоставляющего право на льготы и другие преимущества «в связи с политическими, религиозными взглядами или нацпринадлежностью».
В МВД заявили, что знают о вторых гражданствах и ВНЖ белорусов. Чем пригрозили не сообщившим?
Тогда в МВД отмечали, что никаких санкций для тех, кто добровольно не предоставит эту информацию, не предусмотрено. Однако глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун отмечал, что министерство посмотрит, как белорусы будут выполнять положения обновленного закона, и при необходимости может инициировать введение санкций.
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