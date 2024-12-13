Совмин определил правила, как белорусам за границей сообщать о браке и рождении детей

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Опубликовано: 13.12.2024 14:39 , Обновлено: 31.12.2024

Совет министров Беларуси обнародовал правила подачи и учёта информации о заключении или расторжении брака, а также рождении детей для белорусов, проживающих за пределами Республики. Информировать органы регистрации актов гражданского состояния такие граждане будут обязаны с 1 января 2025 года.

[info_b]Обязанность белорусов, зарегистрированных за пределами Республики, закреплена Законом “Об изменении законов по вопросам регулирования брачных и семейных отношений” №26-З от 8 июля 2024 года. Согласно этому закону, человек обязан подавать документы в компетентные органы в течение шести месяцев с момента регистрации акта гражданского состояния.[/info_b]

Теперь правительство определило строгий порядок предоставления таких данных. Согласно новому постановлению Совмина №944 от 10 декабря 2024 года, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале 13 декабря, передать сведения о регистрации брака или рождении ребёнка за границей в органы ЗАГС белорусы могут как лично, так и по почте. Обращаться белорусам, проживающим за рубежом, можно в консульские учреждения или дипломатические представительства Беларуси, по месту постановки на консульский учет.

Помимо собственно заявления при обращении необходимо также предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

оригиналы документов, подтверждающих факт регистрации акта гражданского состояния, выданных компетентным органом иностранного государства;

свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка и документа, удостоверяющего его личность (когда речь идёт о регистрации ребёнка).

В случае, если документ подаются по почте, копии документов должны быть нотариально заверены. Это же касается перевода документов, составленных на иностранном языке, на белорусский или русский язык.

В постановлении Совмина прописаны условия, при которых орган ЗАГС может не принять документы:

если документ не соответствует требованиям Кодекса Республики Беларусь о браке и семье;

если человек представил сведения не в отношении себя лично, своих несовершеннолетних детей или подопечного, а третьего лица;

если не был соблюдён порядок представления сведений.

[info_b]Подробнее с этим порядком можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Отметим, что несмотря на то, что обязанность белорусов, проживающих за рубежом, предоставлять белорусским госорганам сведения о браках, разводах, рождении детей теперь закреплена законодательно, предусмотрено ли какое-то наказание для тех, кто будет уклоняться от этого требования, не уточняется.

Ситуация аналогична той, что складывалась в прошлом году, когда белорусов обязали в течение трех месяцев сообщить о наличии гражданства, ВНЖ или иного документа иностранного государства, предоставляющего право на льготы и другие преимущества «в связи с политическими, религиозными взглядами или нацпринадлежностью».

В МВД заявили, что знают о вторых гражданствах и ВНЖ белорусов. Чем пригрозили не сообщившим?

Тогда в МВД отмечали, что никаких санкций для тех, кто добровольно не предоставит эту информацию, не предусмотрено. Однако глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун отмечал, что министерство посмотрит, как белорусы будут выполнять положения обновленного закона, и при необходимости может инициировать введение санкций.

Белорусов обязали с 11 июля сообщать об иностранном ВНЖ. А если не предоставить?