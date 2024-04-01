Для владельцев опасных пород - удостоверение. Лукашенко подписал закон об обращении с животными

Опубликовано: 01.04.2024 17:54 , Обновлено: 01.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля подписал закон "Об ответственном обращении с животными". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ направлен на защиту животных от жестокого обращения. Закон установит общие правила обращения с животными-компаньонами, лабораторными и служебными животными, а также с теми, которых используют в культурной деятельности и спорте.

Новый законодательный акт закрепит повышенные требования к содержанию опасных собак. В частности, их владельцы будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение .

С животными нельзя будет заходить в продовольственные магазины, организации здравоохранения и образования, объекты культурной инфраструктуры, а также в физкультурно-спортивные сооружения. Исключение - посещение этих мест с собакой-поводырем.

Закон также ограничит продажу животных несовершеннолетним, а питомники обяжет чипировать собак и кошек. В то же время для владельцев животных это будет право, а не обязанность.

Документ определит механизм изъятия животного и ограничения прав собственности на него, если владелец нарушил условия обращения с ним и это причинило вред здоровью людей, животных или имуществу.

Кроме того, новый закон определит требования по созданию и работе пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных. Так, нельзя будет размещать эти объекты в жилых домах.

Основные положения правового акта заработают 1 января 2025 года.

К слову, осенью 2023 года представители Министерства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси предлагали ввести обязательное чипирование всех домашних собак и кошек. Позже от этой идеи отказались.

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