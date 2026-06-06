Дом из клееного бруса в Беларуси: стоит ли строить — плюсы и минусы

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Опубликовано: 06.06.2026 12:18 , Обновлено: 06.06.2026

Клееный брус - это стеновой материал из нескольких высушенных деревянных ламелей, склеенных под давлением так, что волокна соседних слоёв смотрят в разные стороны. Звучит технично, но смысл простой: из обычной доски с её трещинами, коблением и капризной усадкой инженеры собрали стену, которая держит геометрию десятилетиями и при этом остаётся живым деревом. Именно поэтому дом из клееного бруса в Беларуси всё чаще выбирают не под дачу, а под постоянное жильё: он тёплый, собирается за недели и въехать в него можно почти сразу, без года ожидания усадки. Минусы у материала тоже есть, и о них стоит знать заранее. Ниже разберём и то, и другое, а заодно посмотрим, во что обходится такой дом и кому доверить стройку.

Минусы дома из клееного бруса

Цена ощутимо выше, чем у бревна и профилированного бруса

Это первый и главный аргумент против. Домокомплект из клееного бруса в Беларуси обходится дороже оцилиндрованного бревна или бруса естественной влажности, и наценка здесь не маркетинговая, а технологическая. Чтобы получить один кубометр готового бруса, на производство закладывают около полутора кубометров сырой доски: остальное уходит в стружку при сушке, строжке и вырезании сучков, смоляных карманов и трещиноватых участков. Дефектные места не маскируют, а удаляют, после чего ламели сращивают по длине на зубчатый шип. Добавьте к этому камерную сушку до влажности 10–12%, дорогой клей европейских марок вроде Akzo Nobel, прессы и раскрой на станках с ЧПУ. Как поясняют на производстве компании БелорусДом, без полного набора этого оборудования стабильный по качеству брус физически не выходит, и именно эти затраты формируют цену, а не «бренд материала».

Качество целиком зависит от производителя

Коварство клееного бруса в том, что внешне хороший и плохой брус почти неотличимы, а разница вылезает через год эксплуатации. Если ламели недосушены, плохо отсортированы по направлению волокон или спрессованы с нарушением давления, стену начинает вести: появляется расслоение по клеевому шву и винтовое коробление венцов. По наблюдениям мастеров БелорусДом, накопивших не один десяток сданных объектов, подавляющая часть жалоб на «капризный брус» на деле оказывается жалобами на кустарное производство без сушильных камер и контроля. Материал сам по себе предсказуем, непредсказуем дешёвый цех.

Поверхностные трещины на крайних ламелях

Внутренние напряжения в клееном брусе сняты конструктивно: волокна соседних ламелей разворачивают в противоположные стороны, и они взаимно компенсируют друг друга, поэтому брус не крутит так, как цельное бревно. Но крайняя ламель остаётся открыта перепадам влажности и температуры, и на ней могут проступать неглубокие трещины. На прочность стены это не влияет, однако фасад способно подпортить. Сильнее всего сохнут и трескаются торцы, поэтому их обязательно герметизируют ещё на этапе сборки.

Вопрос экологичности клея и паропроницаемости

Слово «клееный» смущает покупателей: дерево натуральное, а клей вызывает вопросы. Качественные составы класса эмиссии E1 после полимеризации становятся инертными и формальдегид в воздух не отдают, толщина шва при этом измеряется десятыми долями миллиметра. Но это работает только с проверенными клеями, на дешёвых аналогах экономить нельзя. Есть и второй нюанс: клеевые швы снижают суммарную паропроницаемость стены, поэтому знаменитое «дерево дышит» у клееного бруса выражено слабее, чем у массива или бревна. На практике микроклимат это почти не портит, но рассчитывать на вентиляцию исключительно через стены не стоит, нормальная приточно-вытяжная система всё равно нужна.

Слышимость между этажами

Межэтажные перекрытия в деревянном доме тоже деревянные, а дерево хорошо проводит ударный шум: шаги по второму этажу слышно внизу отчётливее, чем в монолите. Лечится это засыпкой перекрытия, минватой между лагами и плавающим полом, но всё это нужно закладывать в проект заранее, а не вспоминать на этапе отделки.

Горючесть и плановый уход

Дерево горит и подвержено синеве и грибку, если о нём не заботиться. Современные антипирены и антисептики снимают большую часть риска, но поверхностную обработку приходится обновлять примерно раз в пять-семь лет, особенно на торцах и нижних венцах рядом с грунтом. Глубокая пропитка под давлением держится дольше. Для тех, кто хочет режим «построил и забыл на двадцать лет», это лишняя статья обслуживания, о которой честнее знать заранее.

Плюсы дома из клееного бруса

Усадка почти нулевая, заехать можно в том же сезоне

Ради этого материал и придумали. Готовый брус имеет влажность 10–12% против 20–30% у бруса естественной влажности, поэтому усадка стены составляет 1–2% вместо 5–8% у цельного бревна. Разница принципиальная для сроков: отделку запускают сразу после сборки коробки, без года выдержки. В проекте не нужны компенсаторы усадки и винтовые домкраты под стойками, оконные и дверные проёмы не перекашивает, а повторно конопатить швы через сезон не приходится. Время от фундамента до новоселья сокращается на месяцы.

Стабильная геометрия и высокая прочность

Встречное расположение волокон в ламелях гасит внутренние напряжения, и брус не крутит и не выгибает десятилетиями. Раскрой деталей на ЧПУ держит допуск в миллиметры, а профиль с гребёнкой, то есть с множеством продольных шипов, обеспечивает плотный «тёплый угол» без продувания и без мостиков холода в стыках. По прочности склеенный из отсортированных ламелей брус превосходит цельный массив тех же размеров, потому что слабые места древесины при производстве просто вырезаются.

Капитальная отделка не обязательна

Фактура бруса самодостаточна. Многие хозяева оставляют стены открытыми, ограничившись маслом или лессирующим составом, который подчёркивает текстуру и одновременно защищает дерево. Это снимает с бюджета штукатурку, обшивку и сопутствующие работы и частично компенсирует более высокую стоимость самого материала. Снаружи дом тоже можно не зашивать, если выбран брус с готовым декоративным профилем.

Тёплые стены и здоровый микроклимат

Теплопроводность дерева в пять-шесть раз ниже, чем у кирпича: стена из бруса толщиной 200 мм по теплосбережению сопоставима с кирпичной кладкой 700–800 мм. Древесина сглаживает суточные перепады, поэтому зимой в доме держится тепло, а летом прохлада. Для несущих стен берут смолистые хвойные породы, чаще сосну и лиственницу, и их природная смола работает как естественный антисептик. Именно поэтому для постоянного проживания в белорусском климате специалисты БелорусДом рекомендуют брус от 200 мм: более тонкая стена годится для бани или сезонной дачи, но для зимнего дома её придётся доутеплять.

Свобода планировок и архитектуры

Прочность и точность бруса развязывают руки проектировщику. Большие пролёты без промежуточных опор, эркеры, панорамное остекление, мансарды и террасы реализуются без ухищрений. И компактный дом, и просторный коттедж из клееного бруса смотрятся выразительно при условии, что соблюдены строительные нормы и проект сделан грамотно.

Скорость сборки

На участок приезжает пронумерованный домокомплект, который собирают как конструктор по проекту. Силовая коробка под кровлю поднимается за недели, а не за сезон, и стройка меньше зависит от погоды, потому что мокрых процессов минимум.

Так стоит ли строить дом из клееного бруса в Беларуси?

Если свести всё вместе, вывод получается отрезвляюще простой. Почти все минусы упираются в две вещи: в цену и в качество исполнения. Цену частично отыгрывают экономия на отделке, облегчённый фундамент под лёгкий деревянный дом и срок службы в несколько десятилетий. А вопрос качества целиком решается выбором подрядчика. Дом из клееного бруса оправдан тогда, когда вы строитесь у компании с собственным производством, контролем сушки и проверенным клеем, а не у посредника, который перепродаёт чужой домокомплект и снимает ответственность за дефекты. На этом стоит остановиться предметно.

Строительство дома из клееного бруса под ключ от компании БелорусДом

Компания БелорусДом строит деревянные дома под ключ в Минске и по всей Беларуси более 22 лет. За это время бригады прошли через сотни объектов из оцилиндрованного бревна, профилированного и двустенного сухого бруса, каркасные и модульные дома. Этот опыт в деревянном домостроении и есть то, что превращает стройку из лотереи в предсказуемый процесс: каждый мастер отвечает за свой этап и работает в профессии больше десяти лет, а ход работ сопровождается регулярным аудитом с участием заказчика, чтобы спорные нюансы решались по ходу, а не вскрывались при приёмке.

Собственное производство закрывает главные риски

Ключевое отличие в том, что клееный брус БелорусДом изготавливает сам , на оборудовании с числовым программным управлением и под конкретный белорусский климат. Это снимает ровно те минусы, что описаны выше. Сушку контролируют в камерах до нужной влажности, геометрию выдерживает станок, клей и сырьё поступают от надёжных поставщиков, а сложные детали с высоким допуском точности изготавливают на месте. В результате на участок приезжает домокомплект, который собирается без подгонки по факту, а владелец не получает через год расслоившиеся венцы.

Комплектации и ориентир по стоимости

Цена дома зависит от того, насколько готовым вы хотите его получить. В компании предусмотрены четыре базовые комплектации, и в каждую можно вносить изменения под себя:

В базовое исполнение заложены вещи, на которых в Беларуси держится зимний дом: свайно-ростверковый фундамент или фундамент на металлических сваях, который дешевле массивной ленты именно потому, что деревянный дом лёгкий, кровля с трёхслойной гидроизоляционной мембраной и металлочерепицей или керамической черепицей, утепление наружных стен минеральной ватой Rockwool толщиной 150 мм с возможностью перекрёстного слоя, двухкамерные металлопластиковые окна. То есть дом изначально собирается под круглогодичную эксплуатацию, а не под летний формат.

Как выстроена работа

Стройка идёт по понятной последовательности: проектирование и привязка к геологии участка, подготовка площадки, фундамент, стены и перекрытия из бруса, кровля, наружная и внутренняя отделка, ввод водопровода, канализации, электрики и отопления, финишное оформление. На любом шаге понятно, что происходит и за что вы платите. Можно взять готовый проект из каталога или заказать индивидуальную разработку с нуля, вплоть до пристроек и хозпостроек на участке.

С чего начать

Самый простой первый шаг — посмотреть проекты домов из клееного бруса, прикинуть площадь и комплектацию, а затем запросить точную смету под конкретный проект и участок. Производство находится в Смолевичах, офис — в Минске на улице Кабушкина, 66.

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