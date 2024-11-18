Совмин Беларуси повысил базовую величину на 5%

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Опубликовано: 18.11.2024 17:16 , Обновлено: 18.11.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которое устанавливает размер базовой величины (БВ) в стране с 1 января 2025 года.

Так, с этой даты одна базовая величина составит 42 рубля. Это на 2 рубля (или на 5%) больше действующей БВ в 2024 году - 40 рублей.

В правительстве напомнили, что базовая величина влияет на размер ряда пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов и других выплат. То есть с ростом базовой увеличатся и они соответственно.

Ранее Telegraf.news писал, что Головченко 30 октября подписал постановление, которое повышает базовую ставку для оплаты труда в бюджетной сфере с 1 января 2025 года. Она должна вырасти на 17 рублей.

Совмин повысил базовую ставку белорусских бюджетников на 17 рублей

Также мы рассказывали, что белорусский Совмин в начале октября подготовил законопроект “О республиканском бюджете на 2025 год”. Планируется, что его расходы составят 50,295 млрд рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 45,835 млрд. Посмотрели, на какие суммы Совмин предложил собрать с белорусов штрафов и налогов в 2025-м.

Правительство предложило собрать с белорусов больше штрафов и налогов в 2025 году. На сколько?