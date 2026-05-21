С белорусов полностью сняли санкции три международных федерации спорта
Сразу три профильных спортивных международных федерации на днях прислушались к последним рекомендациям Международного Олимпийского комитета (МОК) и полностью сняли действующие санкции и ограничения для белорусских спортсменов. Об этом сообщили в Министерстве спорта Беларуси.
По данным ведомства, решение отменить все санкции и допустить белорусских атлетов до соревновании под государственным флагом на днях приняли:
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Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF),
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Всемирная конфедерация бильярдного спорта (WCBS),
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Международная федерация воднолыжного спорта (IWWF).
Последние четыре года на соревнованиях, проводимых под эгидой этих спортивных организаций, белорусы если и могли выступать, то только в нейтральном статусе, для получения которого к атлетам предъявлялись строгие требования. Теперь в отношении белорусских спортсменов, официальных лиц и команд на турнирах по эгидой WDSF, WCBS и IWWF столь жёстких ограничений для белорусов не будет. Они, наконец, снова смогут выступать под государственным флагом, гимном и использовать национальную символику страны.
В Минспорта решение профильных федераций приветствовали и назвали “долгожданным”.