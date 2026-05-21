С белорусов полностью сняли санкции три международных федерации спорта

Опубликовано: 21.05.2026 07:40 , Обновлено: 21.05.2026

Сразу три профильных спортивных международных федерации на днях прислушались к последним рекомендациям Международного Олимпийского комитета (МОК) и полностью сняли действующие санкции и ограничения для белорусских спортсменов. Об этом сообщили в Министерстве спорта Беларуси.

По данным ведомства, решение отменить все санкции и допустить белорусских атлетов до соревновании под государственным флагом на днях приняли:

Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF),

Всемирная конфедерация бильярдного спорта (WCBS),

Международная федерация воднолыжного спорта (IWWF).

Последние четыре года на соревнованиях, проводимых под эгидой этих спортивных организаций, белорусы если и могли выступать, то только в нейтральном статусе, для получения которого к атлетам предъявлялись строгие требования. Теперь в отношении белорусских спортсменов, официальных лиц и команд на турнирах по эгидой WDSF, WCBS и IWWF столь жёстких ограничений для белорусов не будет. Они, наконец, снова смогут выступать под государственным флагом, гимном и использовать национальную символику страны.

В Минспорта решение профильных федераций приветствовали и назвали “долгожданным”.