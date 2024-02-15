Зачем грунтовать стены перед покраской? Вот как выбрать качественный состав

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Опубликовано: 15.02.2024 07:22 , Обновлено: 13.02.2024

Прежде чем приступить к покраске, оклейке обоями или обновлению стен, неплохо было бы их предварительно подготовить. Для этого лучше всего подойдет качественная грунтовка для стен. Какую выбрать?

Перед тем, как остановить свой выбор на конкретной грунтовке для стен, неплохо было бы предварительно ознакомиться с ее параметрами. Ведь грунтовать стены можно совершенно разными препаратами - в зависимости от того, какую поверхность вы хотите обновить. Универсального решения для каждой стены не существует. Поэтому перед покупкой обязательно обратите внимание на такие свойства продукта, как:

Связующие частицы и их количество - если вы хотите купить действительно качественную грунтовку глубокого проникновения, в ней должно быть от 10 до 12 процентов твердых частиц. Это очень важный параметр. Никогда не решайтесь на покупку грунтовки с количеством частиц ниже указанного. Она не будет в полной мере выполнять свои функции.

- если вы хотите купить действительно качественную грунтовку глубокого проникновения, в ней должно быть от 10 до 12 процентов твердых частиц. Это очень важный параметр. Никогда не решайтесь на покупку грунтовки с количеством частиц ниже указанного. Она не будет в полной мере выполнять свои функции. Основание - грунтовка для покраски должна быть, прежде всего, адаптирована к основанию, которое вы хотите обработать. Здесь также не существует универсального применения. О типах грунтовок для конкретных поверхностей мы поговорим чуть позже.

- грунтовка для покраски должна быть, прежде всего, адаптирована к основанию, которое вы хотите обработать. Здесь также не существует универсального применения. О типах грунтовок для конкретных поверхностей мы поговорим чуть позже. Производительность грунтовки - обязательно учитывайте этот критерий! Грунтовка должна иметь производительность около 10 кв. м/л. Тогда это точно будет качественный продукт. Производительность зависит от поверхности и шероховатости, которую вы хотите покрыть грунтовкой.

Виды грунтовок

Грунтовку для стен можно разделить на несколько марок. Они отличаются друг от друга тем, что каждая имеет совершенно разное применение. Поэтому вы можете использовать ее для разных поверхностей. Грунтовки делят на следующие типы в зависимости от основания:

Грунтовка для штукатурки - перед покраской необходимо загрунтовать штукатурку. В этом случае особенно выделяется грунтовка глубокого проникновения. Это связано с тем, что она обладает нужными свойствами, которые влияют на пористость или впитываемость основания.

- перед покраской необходимо загрунтовать штукатурку. В этом случае особенно выделяется грунтовка глубокого проникновения. Это связано с тем, что она обладает нужными свойствами, которые влияют на пористость или впитываемость основания. Грунтовка под краску - грунтовка необходима перед покраской стен. В этом случае вы можете выбрать между грунтовочной краской и какой-либо универсальной. Если стена не сильно повреждена, подойдет и укрепляющая грунтовка. Грунтовка глубокого проникновения хорошо подойдет, если стена интенсивно эксплуатируется. Только не забудьте, что между покраской и грунтовкой должно пройти 24 часа. В противном случае грунтовка может не сработать.

- грунтовка необходима перед покраской стен. В этом случае вы можете выбрать между грунтовочной краской и какой-либо универсальной. Если стена не сильно повреждена, подойдет и укрепляющая грунтовка. Грунтовка глубокого проникновения хорошо подойдет, если стена интенсивно эксплуатируется. Только не забудьте, что между покраской и грунтовкой должно пройти 24 часа. В противном случае грунтовка может не сработать. Фасадная грунтовка - необходимо подобрать грунтовку так, чтобы ее можно было использовать снаружи здания. Грунтовочная краска для стен должна быть устойчива к различным атмосферным факторам, которые особенно изменчивы в нашем польском климате. В свою очередь, грунтовка должна быть устойчива к влаге. В этом случае лучшим вариантом будет грунтовка глубокого проникновения. Однако следует позаботиться о том, чтобы грунтовка для стен была одновременно и негорючей.

- необходимо подобрать грунтовку так, чтобы ее можно было использовать снаружи здания. Грунтовочная краска для стен должна быть устойчива к различным атмосферным факторам, которые особенно изменчивы в нашем польском климате. В свою очередь, грунтовка должна быть устойчива к влаге. В этом случае лучшим вариантом будет грунтовка глубокого проникновения. Однако следует позаботиться о том, чтобы грунтовка для стен была одновременно и негорючей. Грунтовка для бетона - препарат с консистенцией густой краски лучше всего подходит для бетонных поверхностей стен. Именно такая грунтовка будет хорошо сцепляться с бетоном, повышая адгезию наносимого краской выравнивающего слоя.

Важно ли грунтовать стены?

Конечно важно! Грунтовать стены в вашем доме стоит хотя бы для того, чтобы сделать их более прочными и устойчивыми к различным внешним воздействиям. Благодаря грунтовке основание выравнивается, а его впитываемость значительно снижается. Пористость стен также уменьшится, а запыленность практически полностью исчезнет.

Также грунтовка позволяет краскам равномерно распределяться, благодаря чему они лучше сцепляются со стенами. Когда вы красите на загрунтованной стене, краска приобретает однородную текстуру и цвет.

Грунтовка стен также помогает отвести влагу от краски. Поэтому грунтованная краска для стен будет быстрее сохнуть, а ее впитываемость уменьшится. Таким образом, грунтовка выравнивает цвет не только самой основы, но и всей текстуры. Так будет лучше наноситься не только краска на стену, но и клей, шпаклевка или любые другие средства для стен.

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