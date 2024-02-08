Как правильно покрасить обои? Узнали, какие можно и какая краска подойдет

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Опубликовано: 08.02.2024 12:51 , Обновлено: 21.02.2024

Старые, испорченные обои могут эффектно обезобразить жилое пространство. Однако избавиться от них бывает очень сложно. Поэтому некоторые люди задаются вопросом, можно ли покрасить обои и тем самым обновить комнату без особых затрат. Оказывается, можно. Важно знать, как правильно перекрасить обои и какая краска подойдет лучше всего.

Когда можно красить обои?

К сожалению, покраска не всегда имеет смысл. Для этого подходят только слегка поврежденные обои, не имеющие видимых механических повреждений. Любые разрывы, расположенные на видном месте, означают, что покраска стен не принесет желаемого эффекта. Глубокие впадины и разрывы могут стать еще более заметными.

Все отклеившиеся куски обоев перед покраской нужно приклеить. Чаще всего они, расположенные в углах стены.

Какие обои можно красить?

Существует несколько типов обоев, которые легко поддаются покраске. К ним относятся:

виниловые;

обои рауфазер (из двух слоев бумаги и древесных опилок);

стекловолокнистые обои.

Если вы сомневаетесь, можно ли красить ваши обои, посмотрите на характеристики изделия. Обои, которые можно красить, будут иметь соответствующую маркировку.

Можно ли красить бумажные обои?

Некоторые люди задаются вопросом, можно ли красить бумажные обои? Конечно, это не типичный продукт, предназначенный для такого применения. Однако покраска бумажных обоев возможна, как и покраска обоев из стекловолокна, например.

Основной сложностью здесь будет невозможность мытья обоев мокрым способом. Это обязательное мероприятие, которое проводится перед покраской. Дополнительная сложность заключается в большей впитываемости материала. Неправильно подобранная краска для обоев может привести к тому, что бумага начнет деформироваться.

Поэтому покраска бумажных обоев будет более проблематичной, чем, например, покраска стекловолокнистых обоев. Кроме того, работа потребует более тщательной подготовки.

Имейте в виду, что, несмотря на правильно выполненные работы, покраска бумажных обоев может не принести желаемого эффекта. Поэтому, если у вас старые бумажные обои, подумайте о том, чтобы снять их и обновить стены другими методами.

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Выбор краски

Какая краска для обоев даст наилучший результат? В продаже вы, скорее всего, не найдете специальных эмульсий, предназначенных для покраски обоев.

Однако выбор подходящих продуктов очень широк. Для покраски стен хорошо подойдут несколько типов красок.

Дисперсионные краски

Отлично подходят для окрашивания стекловолокнистых и виниловых обоев. Многослойное нанесение позволит равномерно покрыть всю стену, обеспечив удовлетворительный визуальный эффект.

Стоит также отметить, что покраска стен дисперсионной краской чаще всего проводится в случае слегка поврежденных поверхностей.

Латексная краска

Хорошо подходит для окрашивания виниловых или бумажных обоев. Латексные эмульсии хорошо покрывают поверхности и могут эффективно маскировать мелкие дефекты обоев. Благодаря своим свойствам они хорошо подойдут для покраски обоев с большим износом.

Что еще нужно знать о красках?

При выборе красок для покраски стоит также обратить внимание на финишное покрытие. Сатиновые краски подчеркивают рельефный рисунок стекловолокнистых или виниловых обоев, но при этом показывают их недостатки. Поэтому для более поврежденных покрытий лучше использовать эмульсию с матовым покрытием.

Как покрасить обои?

Покраска обоев совсем не сложна. Все, что вам нужно, - это правильная подготовка основания и основные малярные инструменты. Старые обои следует предварительно тщательно очистить от жирной грязи и пыли. Обои из стекловолокна и виниловые обои можно без проблем помыть влажной тряпкой.

Следующим шагом будет аккуратная подклейка тех кусков обоев, которые не приклеились к стене. После подклейки подождите, пока клей полностью высохнет, и проверьте эффективность внесенных исправлений. Если все в порядке и обои хорошо приклеились к стене, можно приступать к покраске.

Обои можно красить тремя способами. Валиком, большой кистью и методом распыления.

Покраска стен валиком - самый популярный способ, так как он не требует специального оборудования. Процедура покраски выполняется точно так же, как и при обычном окрашивании стен. То же самое относится и к покраске стен кистью.

[info_b]Единственное, что следует помнить, - при реставрации обоев с более выпуклым рисунком рекомендуется использовать валики и кисти с более длинной щетиной. Это позволит краске заполнить все углубления и создать равномерное покрытие.[/info_b]

Стену, оклеенную обоями, можно также окрасить в несколько цветов. Однако такое решение лучше всего подходит для гладких поверхностей. Для обоев с большими рельефными участками возникнут проблемы с точным наклеиванием малярной ленты или использованием трафаретов. По этой причине большинство поверхностей с крупным тиснением окрашивают одноцветной эмульсией.

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