Совмин повысил цены на школьное питание. На сколько?

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Опубликовано: 21.04.2023 12:29 , Обновлено: 21.04.2023

Правительство Беларуси повысило цены на питание в школах и некоторых других учебных заведениях. Соответствующее постановление Совета министров было официально опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала 21 апреля.

Как пояснили в Минобразования, денежные нормы расходов на питание детей увеличатся с 22 апреля 2023 года. Повышение в зависимости от типа учебного учреждения, а также возраста ребёнка и времени его пребывания в учебном учреждении составит от 6 до 11%. Таким образом, цены повысятся в среднем на 30 - 60 копеек.

[obnovleno_b]Новые денежные нормы расходов на школьное питание следующие:

Для детей в возрасте от 6 до 10 лет - 7,3 рубля

Для детей в возрасте от 11до 13 лет - 7,97 рубля

Для детей в возрасте от 14 до 17 лет - 8,5 рубля

Последняя норма также может применяться для 18-летних учеников Национального детского технопарка. [/obnovleno_b]

Согласно постановления Совмина цены на питание вырастут:

на 6 - 8 % - в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях-колледжах искусств и учреждениях высшего образования (при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ спецобразования на уровне общего среднего образования) и спецшколах ;

на 6 % - для учеников в возрасте 6-10 лет и 11-13 лет, проживающих в общежитиях учреждений общего среднего образования (пятиразовое питание);

на 6 - 7 % - для учеников в санаторных школах-интернатах (в зависимости от вида учреждения, времени пребывания и возраста учеников);

на 11 % - при одноразовом питании и на 8 % - при трехразовом питании в учреждениях среднего специального, высшего и дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического образования;

на 6 - 7 % - в оздоровительных лагерях (в зависимости от вида учреждения, времени пребывания и возраста учеников);

на 7 % - в образовательно-оздоровительных центрах, оздоровительных лагерях круглосуточного пребывания оборонно-спортивного профиля, труда и отдыха, а также в Национальном детском технопарке (пятиразовое питание);

на 6 - 7% - для учеников, проживающих в общежитии Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже (пятиразовое питание) (в зависимости от возраста детей);

на 10 % - для участников образовательных и иных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.

Совмин также разрешил при организации питания в учреждениях образования для детей 5 лет применять нормы питания и цены, установленные для учащихся возрастной группы 6 – 10 лет.