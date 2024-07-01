В ФПБ рассказали, сколько раз в год можно брать дотацию на детские путёвки в лагеря

Опубликовано: 01.07.2024 20:21 , Обновлено: 15.11.2024

В Минском областном объединении профсоюзов рассказали, сколько раз в год родители могут воспользоваться денежной помощью от государства, чтобы приобрести детскую путёвку в лагерь. Кроме того, специалисты ответили на вопрос, имеют ли такое право родители, которые официально не трудоустроены в Беларуси.

Согласно ч. 2 п.11 Положения о порядке организации оздоровления детей в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях, утверждённого постановлением Совета министров №662 от 2 июня 2004 года, получить дотацию для приобретения путёвки в лагерь можно:

в период осенних, зимних и весенних каникул — по выбору 1 раз; на летних каникулах — по 1 разу в лагерь с круглосуточным пребыванием сроком не менее 15 дней, а также в профильный или спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием сроком не более 12 дней.

Кроме того, в Минском областном объединении профсоюзов обратили внимание, что летом есть возможность получить на ребёнка и третью путёвку с удешевлением — в лагерь с дневным пребыванием.

Можно ли получить дотацию, если родители не работают?

Оказывается, можно. С 1 января 2024 года в Беларуси неработающие родители также имеют право на получение дотации, чтобы записать ребёнка в оздоровительный лагерь. Для этого им нужно обратиться к специалистам Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, отделения которого есть в каждом регионе.

Можно ли отправить ребёнка в лагерь другой школы?

Консультант главного управления воспитательной работы и молодёжной политики Министерства образования Татьяна Осмоловская заверила, что можно. По её словам, если пришкольного лагеря нет в учреждении образования, где учится ребёнок, можно пойти в лагерь соседней школы. При этом специалист подчеркнула, что в предыдущие сезоны «такой нормы не было» и лагеря «заполняли» ученики своих же школ.

«Сегодня в пределах одного района можно сделать миксованные лагеря, которые позволяют удовлетворить запросы родителей на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием», — отметила Татьяна Осмоловская.

Ранее Telegraf.news писал, что РУП “Белпочта” предложила родителям маленьких белорусов отправить их в “незабываемое приключение” в палаточном лагере “Дружба”. В организации пообещали пятиразовое питание, “уютные благоустроенные палатки” и 9-дневные смены, “полные радости и веселья”.

«Белпочта» предложила белорусам отправить детей в «уютные палатки». Сколько просят за 9 дней?