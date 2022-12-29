Совмин Беларуси обязал родителей школьников платить всю сумму за питание. Но есть нюанс

🔄 Обновлено

Опубликовано: 29.12.2022 14:08 , Обновлено: 30.12.2022

Совет Министров Беларуси выпустил постановление № 917 от 27 декабря 2022 года, согласно которому родители школьников должны будут компенсировать государству 100% расходов на питание в тех случаях, когда питание не оплачивается за счёт бюджета. Есть и другие изменения.

[info_b]Питание детей в школах может оплачиваться из бюджета и не только. Вот, что сказано в документе:

“финансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся, получающих общее среднее образование, специальное образование на уровне общего среднего образования, осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, средств законных представителей несовершеннолетних обучающихся (далее – законные представители), а также других источников, не запрещенных законодательством.

Например, «по решению местных исполнительных и распорядительных органов питание может предоставляться за счет средств местных бюджетов для обучающихся V–XI классов, проживающих в сельских населенных пунктах и обучающихся в учреждениях образования, расположенных в городах и поселках городского типа».

Полностью постановление Совмина читайте по ссылке.[/info_b]

В случаях же, когда платят родители, им придется компенсировать все стоимость обедов и завтраков в школах. «Плата законных представителей за питание обучающихся, получающих общее среднее образование, взимается в размере 100% от действующих денежных норм расходов на питание в день на одного обучающегося в зависимости от возраста, количества приемов пищи с учетом повышающего коэффициента в случае, если его применение предусмотрено законодательством в сфере организации питания в учреждениях образования», — сказано в документе.

Деньги будут зачислять в доход республиканского и (или) местных бюджетов. Кроме того, родители должны вносить плату за питание не позже 25-го числа текущего месяца.

При этом, если ребенок отсутствовал в школе, и если родители предупредили об этом классного руководителя, то за питание платить не нужно.

Эти изменения вступят в силу с 30 декабря 2022 года.

Отметим, что согласно постановлению правительства № 458 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317», с 15 июля 2022 года денежные нормы расходов на питание школьников и дошкольников выросли на 9-13%.

Например, в гимназиях, школах, лицеях норма расходов на питание (в день) при длительности пребывания от шести до восьми часов (двухразовое) составило для учащихся 6-10 лет (1-4 классы) – 2 рубля 82 копейки (ранее 2 рубля 52 копейки), 11-18 лет (5-11 классы) – 3 рубля 26 копеек (2 рубля 94 копейки).