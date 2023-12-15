Намажьте обувь этим недорогим средством. Как поможет зимой?

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Опубликовано: 15.12.2023 12:33 , Обновлено: 15.12.2023

Зимой наша обувь подвергается суровым условиям — снег, грязь и влага могут нанести серьезный ущерб не только любимым ботинкам и сапогам, но и ногам. Однако есть домашние средства, которые помогут справится с одной из этих проблем.

Например, один универсальный продукт поможет защитить обувь от промокания. Ведь ходить в таких ботинках или сапогах — не самое приятное занятие.

Тем более, что мокрые носки позволяют теплу уходить гораздо быстрее, в результате чего ноги мерзнут. Как следствие — можно легко простудиться и заболеть.

Поэтому, если у вас нет специального водонепроницаемого средства, то поможет… вазелин.

[info_b]В белорусских аптеках его стоимость (на момент написания материала) варьируется от 98 копеек до 7,5 рубля (в зависимости от количества мл).[/info_b]

Желательно, чтобы он был без красителей и ненужных добавок. Вазелин не только защитит вашу обувь от влаги, но и придаст ей блеск.

Нанесите небольшое количество вазелина на зимнюю обувь. Особенно тщательно нанесите средство на швы и складки. Оставьте все это на несколько часов — и готово. Можно смело выходить на улицу.

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Как высушить мокрую обувь?

Кстати, сушить обувь на радиаторе или у огня - не очень хорошая идея. Лучше избегать прямого тепла.

Чтобы правильно высушить обувь, сначала нужно удалить лишнюю влагу, чтобы она не успела впитаться во всю обувь.

Затем скатайте страницы газеты или туалетной бумаги в шарики, заполните ими внутреннюю часть обуви так, чтобы сохранилась ее первоначальная форма. Регулярно меняйте бумагу, пока обувь полностью не высохнет.

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