Об этих функциях ролика для одежды мало кто знает. От какой опасности может вас спасти?
Когда речь идет об уходе за нашими вещами, незаменимым инструментом является ролик для чистки одежды (его еще также называют валиком). Он легко справится с шерстью домашних животных, волос и пуха. Однако мало кто знает, что он подходит и дли других задач. Одна из функций этого приспособления даже может спасти вас от опасности.
Ролик для одежды представляет собой рулон, покрытый липкой бумагой и снабженный ручкой. Его обычно используют для удаления ворса, волос, пуха, мелких кусочков бумаги и других частиц с одежды, обивки и других изделий из ткани.
[info_b]Изобретение первого коммерческого ролика для одежды (в 1956 году) приписывают Николасу Маккею. Используя скотч, проволоку и пустой картонный рулон туалетной бумаги, он создал инструмент, с помощью которого хотел почистить костюм, забыв отнести его в химчистку.[/info_b]
Однако, хотя изначально валик изобрели именно для чистки одежды и других тканей, существуют и другие практичные и умные способы его использования. Вы можете быть удивлены тем, как легко можно очистить практически все, что угодно, с помощью этих валиков.
Так, вы можете почистить шторы , которые нельзя стирать. Вам не придется снимать их и использовать пылесос или пароочиститель, чтобы избавиться от пыли и других аллергенов.
Также с его помощью вы можете провести быструю уборку в автомобиле. Когда у вас мало времени, вы застряли в пробке или ждете кого-то в машине, достаньте чистящий валик и быстро протрите приборную панель, сиденья, ящики и другие части салона автомобиля.
Кроме того, используя клейкий валик, вы сможете убрать волосы на полу, столешницах, душевой кабине и раковине в ванной комнате.
Еще одно применение — удаление крошек и пыли из ящиков . С помощью валика легче добраться до определенных мест.
И наконец, ролик может пригодиться во время частых прогулок по лесу, особенно грибникам или сборщикам ягод. Экспертыговорят, что приспособление поможет собрать насекомых, которые селятся на одежде. Это особенно важно в случае с клещами , которые часто цепляются за вещи и затем впиваются в кожу.
[info_b]Напомним, что иксодовые клещи являются переносчиками клещевого энцефалита. Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти.
Также они вызывают опасную болезнь Лайма (боррелиоз).[/info_b]
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