Об этих функциях ролика для одежды мало кто знает. От какой опасности может вас спасти?

Опубликовано: 24.10.2023 13:43 , Обновлено: 24.10.2023

Когда речь идет об уходе за нашими вещами, незаменимым инструментом является ролик для чистки одежды (его еще также называют валиком). Он легко справится с шерстью домашних животных, волос и пуха. Однако мало кто знает, что он подходит и дли других задач. Одна из функций этого приспособления даже может спасти вас от опасности.

Ролик для одежды представляет собой рулон, покрытый липкой бумагой и снабженный ручкой. Его обычно используют для удаления ворса, волос, пуха, мелких кусочков бумаги и других частиц с одежды, обивки и других изделий из ткани.

[info_b]Изобретение первого коммерческого ролика для одежды (в 1956 году) приписывают Николасу Маккею. Используя скотч, проволоку и пустой картонный рулон туалетной бумаги, он создал инструмент, с помощью которого хотел почистить костюм, забыв отнести его в химчистку.[/info_b]

Однако, хотя изначально валик изобрели именно для чистки одежды и других тканей, существуют и другие практичные и умные способы его использования. Вы можете быть удивлены тем, как легко можно очистить практически все, что угодно, с помощью этих валиков.

Так, вы можете почистить шторы , которые нельзя стирать. Вам не придется снимать их и использовать пылесос или пароочиститель, чтобы избавиться от пыли и других аллергенов.

Также с его помощью вы можете провести быструю уборку в автомобиле. Когда у вас мало времени, вы застряли в пробке или ждете кого-то в машине, достаньте чистящий валик и быстро протрите приборную панель, сиденья, ящики и другие части салона автомобиля.

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Кроме того, используя клейкий валик, вы сможете убрать волосы на полу, столешницах, душевой кабине и раковине в ванной комнате.

Еще одно применение — удаление крошек и пыли из ящиков . С помощью валика легче добраться до определенных мест.

И наконец, ролик может пригодиться во время частых прогулок по лесу, особенно грибникам или сборщикам ягод. Экспертыговорят, что приспособление поможет собрать насекомых, которые селятся на одежде. Это особенно важно в случае с клещами , которые часто цепляются за вещи и затем впиваются в кожу.

[info_b]Напомним, что иксодовые клещи являются переносчиками клещевого энцефалита. Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти.

Также они вызывают опасную болезнь Лайма (боррелиоз).[/info_b]

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