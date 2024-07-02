«Мы чуть не сдохли за одну остановку» — Минчанка пожаловалась на кондиционер в троллейбусе. Что не так?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.07.2024 15:46 , Обновлено: 02.07.2024

Жительница Минска поделилась 11-секундным роликом в TikTok, где пожаловалась на работающий кондиционер в троллейбусе. Казалось бы, что могло пойти не так? Однако, то ли по неопытности водителя, то ли из-за технического сбоя, холодный воздух сменился тёплым и температура в салоне достигла +40°С.

“Мы чуть не сдохли за одну остановку. Оказалось, водитель не холод, а тепло включила”, — такими словами подписала короткий видеоролик негодующая пользовательница TikTok. Далее можно увидеть, как камера перемещается на табло с температурой, где ярко-красным высвечиваются +40°С. Реакции других пассажиров, к сожалению, не видно.

Многие пользователи в комментариях удивлялись, как такое вообще возможно. Некоторые предположили, что водитель “включил кондёр и печку на полную”. Другие писали, что в троллейбусе “походу что-то сломалось или закончилось”.

“Я один не понимаю, как можно включить кондиционер, чтобы он дул тёплым воздухом? — не скрывая удивления написал один из белорусов. Другой ответил:

“В кондиционерах есть режим тёплого воздуха, но чтоб в автобусе — интересно, конечно”.

“Это не кондиционер. Водитель печку включил, чтобы двигатель не перегрелся. К сожалению, такое практикуется в автобусах”, — высказал предположение насчёт произошедшего мужчина.

“Нет, самое интересное, что люди едут и душатся, не могут подойти и сказать водителю, открыть форточки…” — прокомментировал ролик ещё один пользователь соцсети. Ему тут же ответили, что людям “проще постить такие видео”.

“Ребят, радуйтесь, вы по цене автобуса в бане побывали”, — написал ещё один подписчик TikTok.

“Я так зашла, пробила талон и вышла. Ну нафиг”, — рассказала о личном опыте в комментариях белоруска.

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появилось видео, как в китайском городе Чжэнчжоу взорвали бывшую тепловую электростанцию. Чтобы снести три 210-метровые трубы и три 105-метровые градирни, понадобилось всего 20 секунд. На кадрах видно, как после взрыва на месте происшествия поднялся огромный столб жёлтого дыма.

В Китае за 20 секунд взорвали огромную ТЭЦ — вот, как это было