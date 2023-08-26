Эти 5 ошибок совершают многие. Как правильно взвешиваться, чтобы весы не показали на 2 кг больше

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Опубликовано: 26.08.2023 11:17 , Обновлено: 26.08.2023

Когда лучше всего взвешиваться? Многие из нас совершают ошибки при этой процедуре, что может привести неправильным результатам и недопониманию того, как наш вес меняется. Узнали о 5 вредных привычках, из-за которых весы показывают большую цифру, чем есть на самом деле (иногда даже на 2 кг).

По словам экспертов, нельзя взвешиваться в следующих случаях:

Сразу после путешествия, особенно на самолете. Все потому, что “сидячее положение и перепад давления приводят к задержке воды в организме и возникновению отеков”. Перед менструацией, когда организм естественным образом удерживает воду. «Гормональные изменения во второй половине месячного цикла заставляют женщину задерживать воду. В результате усиления ПМС также может также повышаться аппетит, что приводит к кратковременному увеличению веса», отметили диетологи. Перед дефекацией. Оказывается, «остаточное содержание пищи заставляет нас весить больше. После дефекации масса тела уменьшится». Сразу после тренировки. Как объяснили специалисты, «во время физической активности в мышцах естественным образом скапливается вода в результате возникающих микроповреждений. Именно поэтому так важно пополнять запасы жидкости после и во время тренировки». Вечером. В это время вес тела может быть даже на 1-2 кг выше, чем утром.

А когда нужно взвешиваться?

По мнению специалистов, вставать на весы следует утром, натощак, перед завтраком и запивая чашкой кофе или чая. Именно в этот момент вы получите наиболее точный вес, поскольку вашему организму потребовалась целая ночь, чтобы переварить и переработать то, что вы ели и пили накануне.

Диетологи также посоветовали не менять расположение весов. Лучше всего, если они будут стоять на однородной твердой поверхности. Взвешиваясь в разных местах, следует учитывать, что весы будут показывать разные значения».

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