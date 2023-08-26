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Эти 5 ошибок совершают многие. Как правильно взвешиваться, чтобы весы не показали на 2 кг больше

Эти 5 ошибок совершают многие. Как правильно взвешиваться, чтобы весы не показали на 2 кг больше
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Когда лучше всего взвешиваться? Многие из нас совершают ошибки при этой процедуре, что может привести неправильным результатам и недопониманию того, как наш вес меняется. Узнали о 5 вредных привычках, из-за которых весы показывают большую цифру, чем есть на самом деле (иногда даже на 2 кг).

По словам экспертов, нельзя взвешиваться в следующих случаях:

  1. Сразу после путешествия, особенно на самолете. Все потому, что “сидячее положение и перепад давления приводят к задержке воды в организме и возникновению отеков”.
  2. Перед менструацией, когда организм естественным образом удерживает воду. «Гормональные изменения во второй половине месячного цикла заставляют женщину задерживать воду. В результате усиления ПМС также может также повышаться аппетит, что приводит к кратковременному увеличению веса», отметили диетологи.
  3. Перед дефекацией. Оказывается, «остаточное содержание пищи заставляет нас весить больше. После дефекации масса тела уменьшится».
  4. Сразу после тренировки. Как объяснили специалисты, «во время физической активности в мышцах естественным образом скапливается вода в результате возникающих микроповреждений. Именно поэтому так важно пополнять запасы жидкости после и во время тренировки».
  5. Вечером. В это время вес тела может быть даже на 1-2 кг выше, чем утром.

А когда нужно взвешиваться?

По мнению специалистов, вставать на весы следует утром, натощак, перед завтраком и запивая чашкой кофе или чая. Именно в этот момент вы получите наиболее точный вес, поскольку вашему организму потребовалась целая ночь, чтобы переварить и переработать то, что вы ели и пили накануне.

Диетологи также посоветовали не менять расположение весов. Лучше всего, если они будут стоять на однородной твердой поверхности. Взвешиваясь в разных местах, следует учитывать, что весы будут показывать разные значения».

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