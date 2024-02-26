Американский военный поджег себя возле посольства Израиля в знак протеста против "геноцида"

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Опубликовано: 26.02.2024 16:18 , Обновлено: 27.02.2024

Военнослужащий ВВС США поджег себя у здания посольства Израиля в Вашингтоне. В Сети появилось несколько видео с места происшествия. По сообщениям СМИ, солдат заявил, что не хочет быть "соучастником геноцида".

Обновлено Пентагон объявил, что военнослужащий скончался в госпитале.

По данным пожарной службы столицы США, 25-летнего Аарона Бушнелла в воскресенье 25 февраля срочно доставили в больницу с “критическими травмами, угрожающими жизни”.

Как сообщило ведомство, спасатели прибыли на место происшествия незадолго до 13:00 в ответ на “звонок о горящем человеке у здания посольства Израиля”. Прибыв на место, они обнаружили, что сотрудники Секретной службы США уже потушили пожар.

ВВС США подтвердили, что в инциденте участвовал военнослужащий.

По сообщениям американских СМИ, Бушнелл вел прямую трансляцию на канале Twitch, надев боевую одежду и заявив, что “не будет соучастником геноцида”, после чего облил себя жидкостью.

Затем он поджег себя, выкрикивая “Свободная Палестина!”, пока не упал на землю.

[info_b]Осторожно! Впечатлительным смотреть не стоит. [/info_b]

Известно, что с Twitch видеозапись удалили. Однако кадры распространились в соцсетях. Местная полиция заявила, что расследует инцидент.

Полиция также сообщила, что на место происшествия направили команда по обезвреживанию взрывоопасных предметов в связи с подозрительным автомобилем, который может быть связан с этим человеком. Позже полиция сообщила, что никаких опасных материалов обнаружено не было.

Представитель израильского посольства сообщил New York Times, что все его сотрудники находятся в безопасности.