Почему колбасу называют "Докторской"? Узнали, чего не должно быть в составе настоящей

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.01.2024 10:26 , Обновлено: 10.01.2024

"Докторская" колбаса — один из ключевых ингредиентов окрошки, салата «Оливье», солянки, омлетов и бутербродов. Вряд ли в Беларуси можно найти человека, не знающего о ней. Но почему этот продукт так странно называется и какое отношение к ней имеют врачи? Раскрыли "секрет" и узнали, как выбрать настоящую «Докторскую» колбасу.

Что это за колбаса такая, «Докторская»?

Это варёная колбаса высшего сорта с пониженным содержанием жиров, популярная в СССР и на постсоветском пространстве. Одна из особенностей этой колбасы, кроме отменного вкуса — это то, что она является диетическим продуктом, что, собственно, косвенно и отражено в её названии.

К слову, у «Докторской» колбасы довольно низкая калорийность — всего 257 кКал на 100 граммов продукта. При умеренном потреблении она полезна, так как содержит большое количество белка и микроэлементов.

Вместе с тем в колбасе есть соль и нитраты, поэтому её с осторожностью следует использовать тем, кто склонен к отёкам. И не стоит забывать о норме соли в день, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Напомним, что она составляет менее 5 граммов в день для взрослого человека.

Как «Докторская» колбаса получила своё название

Согласитесь, что семантически название у колбасы несколько странное. «Молочная», «Говяжья», «Телячья», «Куриная», «Чесночная», «Краковская», «Таллинская», «Московская» — в названиях этих колбас отражается или сырьевой состав продукта или географическая местность. «Докторская» колбаса выбивается из общего ряда. Название порождало шутки и вопросы — почему именно «Докторская»? На самом деле ответ прост.

По общепринятой версии «Докторская» колбаса получила своё название из-за своего диетического состава и пониженного содержания жиров. Колбаса предназначалась для больных с признаками последствий перенесённого длительного голодания и должна была помогать в лечении истощения, а также для набора массы тела.

Рецептура колбасы была разработана в 1930-х годах ВНИИ мясной промышленности, и утверждена 29 апреля 1936 года народным комиссаром пищевой промышленности СССР А. И. Микояном. Эта дату принято считать «днём рождения» популярного продукта.

У Владимира Романова, основателя портала «Мясной эксперт», есть своя версия происхождения названия «Докторской» колбасы. Он провёл собственное расследование и пришёл к выводу, что рецептура колбасы, которая известна нам как «Докторская», была разработана российскими учеными из Российского общества охраны народного здравия в конце XIX века. Доктора наук и профессора в Российской империи занимались организацией здорового питания людей разного сословия — студентов, служащих, ремесленников и рабочих, вынужденных питаться вне дома.

Так, в 1888 году при Императорском Санкт-Петербургском университете для них была открыта столовая, в которой среди прочего продавались сосиски, сбалансированные по белкам, жирам и углеводам. По версии Романова, диетическая колбаса, разработанная как полноценное белковое питание, получила своё название не от слова «доктор» в понимании лечащего врача, а от слова «доктор наук» в понимании учёной степени.

Как выбрать настоящую «Докторскую» колбасу

Выбор колбасы для многих людей может быть непростой задачей, но есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание, чтобы выбрать настоящую «Докторскую» колбасу.

Состав

Настоящая колбаса должна содержать только мясо (говядину или свинину), специи и соль. В составе не должно быть никаких консервантов, красителей или других добавок.

Название

У этого сорта диетической колбасы одно название— «Докторская». Если в названии есть любое другое слово («элитная», «классическая», «традиционная»), то это не настоящая «Докторская» колбаса.

Цвет

Настоящая колбаса должна иметь нежно-розовый цвет. Более яркий цвет указывает на большое количество красителей. Текстура: настоящая «Докторская» колбаса должна быть упругой и плотной, но не жёсткой.

Вкус

У настоящей «Докторской» колбасы нежный сливочный вкус с лёгкой солёностью и едва заметным ароматом специй. Производитель: выбирайте колбасу от проверенных производителей, которые используют только натуральные ингредиенты.

Интересные факты о «Докторской»

У колбасы есть две рецептуры, и при наличии специального оборудования её можно сделать в домашних условиях. Согласно книге Конникова А. Г. «Колбасы и мясокопчёности», изданной в 1938 году, для приготовления 100 кг колбасы требуется:

мясо говяжье высшего сорта — 15 кг;

свинина нежирная — 60 кг;

свинина жирная — 25 кг;

соль — 2,5 кг;

сахар — 100 г;

селитра — 30 г;

кардамон — 30 г.

Вторая рецептура, утверждённая А.И. Микояном в 1936 году, содержала, кроме мяса, коровье молоко, яйца и специи. Чтобы произвести 100 кг «Докторской» колбасы, были нужны следующие ингредиенты:

мясо говяжье высшего сорта(мякоть) – 25 кг;

свинина постная (мякоть) – 70 кг;

яйцо куриное – 75 шт.;

цельное коровье молоко – 2 л;

соль – 2 кг;

сахар – 0,2 кг;

специи (кардамон/мускатный орех) – по 30 г;

аскорбиновая кислота.

Хранить «Докторскую» колбасу при нарушении целостности оболочки можно не более трёх суток. Но если используется искусственная, а не натуральная оболочка, то срок хранения увеличивается до двух недель.

«Докторская» — одна из немногих колбас, в которых не используется перец.

Ранее Телеграф писал, что вареная колбаса — не очень дорогой продукт, который отлично дополнит завтрак, обед или ужин. С ней мы делаем бутерброды или режем в салат. Но как же выбрать самую вкусную вареную колбасу, хорошего качества и лучшего сорта? Чего не должно быть в составе? А в какой — достаточно мяса, а не его заменителей? Рассказываем в материале.

Новость Телеграф