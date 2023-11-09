В ГАИ объявили о больших изменениях на кольцевой Минска. Как решили "снизить плотность"?

Опубликовано: 09.11.2023 07:34 , Обновлено: 09.11.2023

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения замначальника управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович рассказал об изменениях, которые в ближайшее время ждут водителей на Минской кольцевой автодороге (МКАД). Они нацелены не только на снижение числа ДТП, на и на увеличение скорости движения, снижение плотности автомобильного потока на проблемных участках и повышение общей пропускной способности кольцевой.

По словам Ливановича, при строительстве МКАД проектировщики закладывали максимальную пропускную способность в 80 тыс. автомобилей в сутки. Однако с тех пор интенсивность движения в городе существенно возросла: в утренние часы пик плотность транспортного потока сегодня достигает 8,3 тыс. единиц в час, сообщило агентство БелТА.

[info_b]По данным ГАИ, с 2020 года инспекторы зафиксировали 155 аварий на МКАД. В них погибло 22 человека, 176 получили травмы, причем для ДТП на кольцевой, как отмечают в Госавтоинспекции, характерны тяжелые последствия - “значительные механические повреждения транспортных средств и дорожно-транспортной инфраструктуры”. [/info_b]

В инспекции это связывают со следующими факторами:

повышенным скоростным режимом,

высокой плотностью движения,

неоднородным составом транспортного потока, который движется с разностью скоростей.

“Даже незначительное ДТП в кратчайшие сроки приводит к образованию заторов, а иногда и к более трагическим последствиям”, - подчеркнул Ливанович.

Наиболее проблемными участками он назвал места пересечения транспортных потоков, в частности, с городским маршрутным пассажирским транспортом.

[info_b]По данным ГАИ, на МКАД располагаются 24 остановочных пункта, причем на 9 из них нет переходно-скоростной полосы, либо же она недостаточно длинная или слишком узкая, по сравнению с шириной курсирующих автобусов.[/info_b]

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По словам Ливановича, больше всего аварий со смертельным исходом произошло на участке МКАД от Партизанского проспекта до проспекта Дзержинского - там в основном отсутствуют полосы разгона и торможения. Кроме того, на снижение плотности потока в южной части МКАД влияет соседствующая промышленная зона “Колядичи”, куда направляется большой поток грузового транспорта.

В качестве решений, озвученных ГАИ на заседании в Мингорисполкоме, было предложено следующее:

устройство новых переходно-скоростных полос,

выпуск более маневренного подвижного состава на маршруты общественного транспорта, которые проходят по МКАД,

новые подходы к реконструкции путепроводов, в частности, организация левоповоротных съездов без снижения скорости движения транспортного потока.

По информации БелТА, предложения ГАИ относительно переходно-скоростных полос на МКАД в мэрии Минска поддержали и пообещали реализовать из в ближайшие несколько лет. Судьба остальных предложений пока не ясна.

Напомним, в числе прочих предложений Госавтоинспекции, озвученных на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Минске, были новые принципы проектирования пешеходных переходов, расположенных на перекрёстках.

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