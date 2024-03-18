В Минске начали тестировать систему приоритетного проезда общественного транспорта. Как отразится на трафике?

Опубликовано: 18.03.2024 10:55 , Обновлено: 18.03.2024

В Минске в тестовом режиме запустили систему, которая автоматически предоставляет приоритетный проезд общественному транспорту. Как это в перспективе отразится на городском трафике, рассказал начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Виталий Сауц.

В настоящее время систему на практике отрабатывают на трамвайном движении. В течение ближайшего месяца ГАИ совместно с “Минсктрансом” планируют провести анализ работы системы, сравнить различные показатели её эффективности и решить вопрос о её внедрении на новых маршрутах, сообщило госагентство БелТА.

Как будет работать система приоритетного проезда общественного транспорта?

По словам представителя столичной Госавтоинспекции, сама система приоритетного проезда общественного транспорта “выглядит максимально просто”. Она представляет собой компьютерную программу, ядро которой составляет карта Минска, на которую нанесены все действующие маршруты общественного транспорта и все светофоры, перекрестки, пешеходные переходы. В режиме реального времени оператор системы может отследить движение каждого автобуса, троллейбуса или трамвая. В случае, если один из них выбивается из заданного рабочего графика, например, из-за ДТП или пробок, система автоматически может настроить работу сети светофоров так, чтобы вернуть общественный транспорт в расписание без ущерба дорожному движению.

Запрашивать приоритетный проезд отстающий от графика автобус, троллейбус или трамвай может удалённо и в автоматическом режиме: приближаясь к светофору (приблизительно за 300 метров от него) сигнал будет переключаться на разрешающий, а после того, как опаздывающий транспорт проедет перекрёсток, светофор будет возвращаться к своему штатному режиму работы.

При этом, как пояснил Сауц, приоритет для общественного транспорта будет гибким, то есть общественный транспорт не станет проезжать перекрёстки всегда по приоритету и зелёный свет не будет загораться всякий раз, как к перекрёстку подъезжает автобус или троллейбус, а лишь в экстренных случаях. Кроме того, продумали создатели системы и ситуации, когда на перекрестке пересекутся интересы нескольких транспортных средств, имеющих право приоритетного проезда.

“В таком случае первым проедет тот, который, по мнению перевозчика, более важен для транспортного сообщения. Приоритет будет предоставляться на проблемных улицах в части движения общественного транспорта. Необходимость предоставления приоритета на том или ином перекрестке будет зависеть и от общих условия движения личного транспорта”, - пояснил начальник отдела техсредств и систем.

Что будет с городским трафиком?

Внедряя новую систему, в ГАИ и “Минсктрансе” рассчитывают на то, что им удастся “привести в соответствие скорость сообщения и соблюдение графика” на городских улицах. В перспективе, по словам заместителя начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича, это позволит “ощутимо уменьшить” интервалы в движении общественного транспорта в Минске.

При этом он подчеркнул, что эта система “новая вещь для Минска и редкая для многих стран”, её ещё предстоит “обкатать”, поэтому пока она “будет работать в плотной взаимосвязи с оператором и перевозчиком для обратной связи и совершенствования”.

“У нас в городе есть много выделенных полос для транспорта. Они принесли должную эффективность. Но пассажиропоток растет и необходимы новые решения”, - пояснил решение внедрить эту систему на дорогах Минска Ливанович.

Ранее Телеграф сообщил, что прошлой осенью в Госавтоинспекции рассказали о запуске ещё одного “пилотного проекта” в Минске. Тогда речь шла о специальной системе дистанционного контроля дорожной ситуации на Минской кольцевой автодороге (МКАД).

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