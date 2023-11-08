В ГАИ предложили изменить пешеходные переходы в Минске. Но не все

Опубликовано: 08.11.2023 20:17 , Обновлено: 08.11.2023

Госавтоинспекция ГУВД Мингорисполкома предложила по-новому проектировать пешеходные переходы в столице. О новых проходах к проектированию рассказал замначальника управления минской ГАИ Денис Ливанович. По его словам, речь идёт о пешеходных переходах, расположенных на перекрёстках.

Тема грамотного проектирования транспортной инфраструктуры была поставлена на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Новые походы подходы, по словам Ливановича, будут применять при реконструкции улично-дорожной сети и при проектировании новых микрорайонов и кварталов Минска.

Как пояснил замначальника управления минской ГАИ, необходимость изменения конфигурации пешеходных переходов назрела в частности из-за активного использования пешеходами средств персональной мобильности (СПМ), сообщило агентство БелТА.

Так, Ливанович отметил, что на перекрестке у водителя не всегда есть возможность своевременно увидеть приближающегося велосипедиста или пешехода, особенно, если тот передвигается на СПМ. Те же далеко не всегда спешиваются, а зачастую, как показывает практика и ежедневные сводки ДТП от ГАИ, превышают допустимую Правилами дорожного движения скорость. В ГАИ предложили искусственно снизить её, изменив прямолинейную траекторию движения пешеходов и велосипедистов на криволинейную на подъездах к перекрестку, а также сместив сами пешеходные переходы подальше от границ перекрестка.

Когда обустраивать пешеходные переходы начнут по-новому?

В ближайшее время ГАИ планирует сформировать перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 2024 год. Планируется, что они будут включать мероприятия по расширению улиц, обустройству островков безопасности и искусственных неровностей, а также пешеходных переходов.

Обновленные схемы организации дорожного движения в ГАИ пообещали подготовить к апрелю, после чего начать реализацию предложенных инженерных решений, если они будут одобрены властями.

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