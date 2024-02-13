От неуклюжих машин до гуманоидов. Посмотрите, как изменились роботы за 40 лет

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Опубликовано: 13.02.2024 12:08 , Обновлено: 15.11.2024

За последние 40 лет робототехника сделала огромный прогресс, и одна из компаний, которая играет важную роль в этом развитии, - Boston Dynamics. От неуклюжих и несовершенных машин до удивительно гибких и человекоподобных, роботы этой компании прошли долгий путь. Посмотрите на эту впечатляющую эволюцию исследований.

https://youtu.be/_EZQx87DyzM

Основатель компании — Марк Рэйберт. В 1983 году он совершил прорыв в робототехнике: разработал одноногий прыгающий механизм 3D One-Leg Hopper, способный сохранять равновесие. А в 1992 вместе с группой инженеров создал Boston Dynamics.

В 2005 году компания представила BigDog — четвероного робота, созданного совместно с Foster-Miller, Лабораторией реактивного движения и Гарвардским университетом. Он способен переносить до 150 кг груза со скоростью до 6,4 км/ч и преодолевать уклон до 35 градусов.

В 2013 году Boston Dynamics, вместе с другими стартапами в области робототехники, купила компания Google. В этом же году там представили двуногого робота Atlas, высотой полтора метра и весом 75 килограммов.

Вот что он умел уже в 2022 году. С технической точки зрения Atlas стал самым совершенным человекоподобным роботом в плане возможностей.

Подробнее про эволюции роботов Boston Dynamic можно посмотреть в видео нижн.

https://www.youtube.com/watch?v=Rdm2ggtFvmQ