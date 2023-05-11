«Это гениально!» - Блогерша из TikTok показала, как за считанные секунды надеть пододеяльник

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Смена постельного белья - настоящее испытание на выносливость, терпение и ловкость рук, которое многие люди считают для себя непосильным. Оригинальный трюк, которым поделилась популярная TikTok-блогерша, перевернёт ваше представление об этой ненавистной домашней обязанности и научит выполнять эту работу за считанные секунды.

Видео в TikTok девушки под ником @decoper стало по-настоящему вирусным. Оно уже набрало больше 8,6 млн просмотров и тысячи комментариев. Сама автор видео отметила, что это “тот самый случайно увиденный лайфхак, который со временем бессознательно превратился в стандартную практику в обыденной жизни”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@decoper?refer=embed” title=“@decoper” target=“_blank” rel=“noopener”] @decoper [/link] LIFE HACK - Bettdecke beziehen! Gern geschehen ?? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bettbeziehen?refer=embed” title=“bettbeziehen” target=“_blank” rel=“noopener”] #bettbeziehen [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bett?refer=embed” title=“bett” target=“_blank” rel=“noopener”] #bett [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bettw%C3%A4sche?refer=embed” title=“bettwäsche” target=“_blank” rel=“noopener”] #bettwäsche [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/decoper?refer=embed” title=“decoper” target=“_blank” rel=“noopener”] #decoper [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/room?refer=embed” title=“room” target=“_blank” rel=“noopener”] #room [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bedroom?refer=embed” title=“bedroom” target=“_blank” rel=“noopener”] #bedroom [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/makeover?refer=embed” title=“makeover” target=“_blank” rel=“noopener”] #makeover [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehack?refer=embed” title=“lifehack” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/howto?refer=embed” title=“howto” target=“_blank” rel=“noopener”] #howto [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tutorial?refer=embed” title=“tutorial” target=“_blank” rel=“noopener”] #tutorial [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/colorful?refer=embed” title=“colorful” target=“_blank” rel=“noopener”] #colorful [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bedsheets?refer=embed” title=“bedsheets” target=“_blank” rel=“noopener”] #bedsheets [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Ultimate-life-hacks-6911440501066140417?refer=embed” title=”♬ Ultimate life hacks - Kelly - The Life Bath” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Ultimate life hacks - Kelly - The Life Bath [/link]