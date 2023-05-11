«Это гениально!» - Блогерша из TikTok показала, как за считанные секунды надеть пододеяльник
Смена постельного белья - настоящее испытание на выносливость, терпение и ловкость рук, которое многие люди считают для себя непосильным. Оригинальный трюк, которым поделилась популярная TikTok-блогерша, перевернёт ваше представление об этой ненавистной домашней обязанности и научит выполнять эту работу за считанные секунды.
Видео в TikTok девушки под ником @decoper стало по-настоящему вирусным. Оно уже набрало больше 8,6 млн просмотров и тысячи комментариев. Сама автор видео отметила, что это “тот самый случайно увиденный лайфхак, который со временем бессознательно превратился в стандартную практику в обыденной жизни”.
[link href=“https://www.tiktok.com/@decoper?refer=embed” title=“@decoper” target=“_blank” rel=“noopener”] @decoper [/link] LIFE HACK - Bettdecke beziehen! Gern geschehen ?? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bettbeziehen?refer=embed” title=“bettbeziehen” target=“_blank” rel=“noopener”] #bettbeziehen [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bett?refer=embed” title=“bett” target=“_blank” rel=“noopener”] #bett [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bettw%C3%A4sche?refer=embed” title=“bettwäsche” target=“_blank” rel=“noopener”] #bettwäsche [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/decoper?refer=embed” title=“decoper” target=“_blank” rel=“noopener”] #decoper [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/room?refer=embed” title=“room” target=“_blank” rel=“noopener”] #room [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bedroom?refer=embed” title=“bedroom” target=“_blank” rel=“noopener”] #bedroom [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/makeover?refer=embed” title=“makeover” target=“_blank” rel=“noopener”] #makeover [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehack?refer=embed” title=“lifehack” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/howto?refer=embed” title=“howto” target=“_blank” rel=“noopener”] #howto [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tutorial?refer=embed” title=“tutorial” target=“_blank” rel=“noopener”] #tutorial [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/colorful?refer=embed” title=“colorful” target=“_blank” rel=“noopener”] #colorful [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bedsheets?refer=embed” title=“bedsheets” target=“_blank” rel=“noopener”] #bedsheets [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Ultimate-life-hacks-6911440501066140417?refer=embed” title=”♬ Ultimate life hacks - Kelly - The Life Bath” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Ultimate life hacks - Kelly - The Life Bath [/link]
По сути, блогерша предложила надевать пододеяльник в пять этапов, но займёт это считанные секунды:
- Положить пододеяльник ровно на кровать изнанкой наружу так, чтобы отверстие простыни было обращено к изножью кровати.
- Положить поверх пододеяльника одеяло, убедившись, что все четыре угла совмещены и выровнены с углами пододеяльника под ним.
- Одеяло и простыня свернуть рулоном вместе.
- Свернув одеяло, закрыть пододеяльник на молнию, пуговицы или завязки.
- Развернуть рулон, начиная с нижней части кровати, раскатав или встряхнув одеяло.
“Это гениально!” “Боже, это работает!”, - делятся своими впечатлениями под видео пользователи TikTok.
Некоторые пользователи искренне удивляются: “А можно делать это как-то по-другому?”
Можно, как показывают ответы других пользователей. “Раньше я сам залезал в пододеяльник, чтобы заправить одеяло”, - поделился своим опытом один из них.
Несмотря на сотни положительных отзывов, есть и те, кто не верит, в такое простое решение проблемы: “Не верю. Не существует способов запихнуть одеяло без мучений!”
А кто-то потребовал “более подробной инструкции”:
“Мне кажется, что я могу смотреть это видео 1000 раз и все равно делать неправильно!”