"Белавиа" предложила белорусам вакансии с зарплатой от 1 до 18 тыс. рублей. Что надо делать?

Опубликовано: 06.05.2024 16:20 , Обновлено: 06.05.2024

Telegraf.news посмотрел в общереспубликанском банке вакансий, сотрудников на какие позиции ищет авиакомпания "Белавиа". Так, для одной из вакансий пообещали зарплату до 18 тыс. рублей, а для другой - от 1 тыс.

Зарплату от 8 до 18 тыс. рублей “Белавиа” готова предложить командиру воздушного судна Boeing 737. От соискателя требуется высшее образование и уровень владения английским языком ICAO-4 (инструмент оценки уровня владения общим и авиационным английским, содержит шесть уровней).

Работа на полную ставку с режимом гибкого рабочего времени. Кстати, судя по информации в банке вакансий, компания ищет двух командиров воздушного судна.

Также “Белавиа” ищет специалиста по работе с клиентами . Для этой позиции следующие требования:

образование не ниже среднего специального (отдельно отметили, что вакансия не подходит для студентов очной формы),

владение английским языком на уровне не ниже Itermediate (с подтверждающим дипломом),

знание и уверенное пользование персональным компьютером,

и не только (подробнее - в описании вакансии).

Также перечислили обязанности сотрудника, это:

консультация клиентов по телефону по вопросам подбора маршрута, применения тарифов, сборов, скидок, условий бронирования, перевозки багажа,

предоставление информации о расписании рейсов,

бронирование авиабилетов и дополнительных услуг,

внесение изменений в билеты, не предусматривающие сборы.

Работодатель пообещал зарплату от 1690 до 2295 рублей и предупредил, что работа будет в две смены, одна из которых ночная. Место работы - в центре Минска (ул. Немига, 14А).

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Также авиакомпания разместила вакансию маляра с зарплатой от 1900 до 2150 рублей. Здесь требования - профессионально-техническое образование, опыт работы от одного года и шестой тарифный разряд. Работнику предстоит наносить “различные материалы и краски на металлические и композитные конструкции с предварительной подготовкой поверхности”.

Рабочее место - в Национальном аэропорту Минск, график - два рабочих дня, два выходных. Пообещали доставку на работу служебным транспортом.

Кроме того, “Белавиа” ищет грузчика , в обязанности которого входит перемещение, погрузка и выгрузка товара, материалов вручную, а также укладка груза на тележках. Из требований - только общее среднее образование. Работать нужно будет, как и маляру, в Национальном аэропорту Минск.

Режим работы односменный, зарплата - от 1000 до 1100 рублей.

Ранее Telegraf.news рассказывал о вакансиях Минского городского жилищного хозяйства. Так, зарплату от 3500 рублей пообещали водителю грузового автомобиля 5-го разряда. Также ищут рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений и специалистов в отделы.

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