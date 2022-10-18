Как высушить свитер или джинсы за 40 минут? "Принцесса экономии" предложила странный способ
Вам срочно нужно надеть свой любимый свитер или джинсы, но они долго сохнут после стирки? Этот процесс можно значительно сократить даже без электросушилки.
Тиктокерша “Принцесса экономии” устраивает одежде дополнительную «ванну», благодаря которой через некоторое время она становится сухой.
Как высушить одежду быстро и без сушилки?
Кажется, что ничего другого не остается, как повесить мокрую одежду на специальную вешалку и терпеливо ждать. Осенью или зимой на это может уйти даже несколько, а то и несколько десятков часов. Вещи, высушенные таким образом, также следует часто переворачивать, чтобы избежать затхлого запаха.
Однако этой тягомотины можно избежать благодаря уловке, предложенной «Принцессой экономии». Тиктокерша @duchessofthrift регулярно показывает в своем профиле, как облегчить себе жизнь и одновременно уменьшить счета на коммуналку.
В одной из последних записей она показала, как высушить одежду за 40 минут — без сушилки, потребляющей электричество.
Для этого, правда, понадобидся ещё один ингредиент - солнце. Если вы повесите свои джинсы на окне, в которое падает солнечные лучи, их энергия ускоритпрцечч высыхания.
[link href=“https://www.tiktok.com/@duchessofthrift?refer=embed” title=“@duchessofthrift” target=“_blank” rel=“noopener”] @duchessofthrift [/link] Seems really obvious but on a day of sun and showers use the free sun and a window in between showers [link href=“https://www.tiktok.com/tag/energycosts?refer=embed” title=“energycosts” target=“_blank” rel=“noopener”] #energycosts [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/moneysavingmum?refer=embed” title=“moneysavingmum” target=“_blank” rel=“noopener”] #moneysavingmum [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/energysaving?refer=embed” title=“energysaving” target=“_blank” rel=“noopener”] #energysaving [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/thriftymum?refer=embed” title=“thriftymum” target=“_blank” rel=“noopener”] #thriftymum [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/costofliving?refer=embed” title=“costofliving” target=“_blank” rel=“noopener”] #costofliving [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/costoflivingcrisis?refer=embed” title=“costoflivingcrisis” target=“_blank” rel=“noopener”] #costoflivingcrisis [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/costoflivinguk?refer=embed” title=“costoflivinguk” target=“_blank” rel=“noopener”] #costoflivinguk [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/savingmoney?refer=embed” title=“savingmoney” target=“_blank” rel=“noopener”] #savingmoney [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tiktok?refer=embed” title=“tiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #tiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foryoupage?refer=embed” title=“foryoupage” target=“_blank” rel=“noopener”] #foryoupage [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7150262783915887365?refer=embed” title=”♬ original sound - duchessofthrift” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - duchessofthrift [/link]
А что делать, если после стирки за окном пасмурно? Ничего. Тиктокерша советует планировать стирки исходя из прогнозов погоды. ?
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