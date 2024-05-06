«Белпочта» изменила график выплат пенсий из-за майских праздников. Где начнут выдавать уже 7 мая?
«Белпочта» в понедельник, 6 мая, сообщила об изменении графика выплат пенсий и пособий из-за майских праздников. Так, сместить сроки пришлось для тех, кому должны были начислять выплаты 9 мая (из-за празднования Дня Победы) и 14 мая (из-за выпавшей на этот день Радуницы, которая в Беларуси также является официальным выходным).
Как сообщили в пресс-службе “Белпочты”, выплаты пенсий и пособий за 9 мая начнут уже во вторник, 7 мая :
- в Витебской области,
- в Минске.
Со среды, 8 мая , выплаты начнут проводить с объектах почтовой связи в:
- Брестской,
- Гомельской,
- Гродненской,
- Минской,
- Могилевской областей.
Что касается выплат, которые выпадают на 14 мая, их пообещали начать проводить в субботу, 11 мая , в следующих регионах:
- Брестской,
- Витебской,
- Гомельской,
- Гродненской,
- Минской,
- Могилевской областях,
- Минске.
До понедельника, 13 мая, придётся подождать жителям ряда областных городов, в частности:
- Бреста,
- Витебска,
- Гомеля,
- Гродно.
[info_b]“Белпочта” предупредила, что в праздничные дни, 9 и 14 мая , работать будут только дежурные отделения.[/info_b]
Ранее Telegraf.news сообщил, что в предпраздничный день, 8 мая, почтовые отделения в Минске будут работать по обычному графику. А вот в областях часть городских отделений, по информации оператора, будут обслуживать клиентов по действующем режиму работы, другая часть — нет.
«Белпочта» изменила свой график 8 и 9 мая. Какие отделения будут работать в праздничный день?