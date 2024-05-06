«Белпочта» изменила график выплат пенсий из-за майских праздников. Где начнут выдавать уже 7 мая?

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Опубликовано: 06.05.2024 17:10 , Обновлено: 06.05.2024

«Белпочта» в понедельник, 6 мая, сообщила об изменении графика выплат пенсий и пособий из-за майских праздников. Так, сместить сроки пришлось для тех, кому должны были начислять выплаты 9 мая (из-за празднования Дня Победы) и 14 мая (из-за выпавшей на этот день Радуницы, которая в Беларуси также является официальным выходным).

Как сообщили в пресс-службе “Белпочты”, выплаты пенсий и пособий за 9 мая начнут уже во вторник, 7 мая :

в Витебской области,

в Минске.

Со среды, 8 мая , выплаты начнут проводить с объектах почтовой связи в:

Брестской,

Гомельской,

Гродненской,

Минской,

Могилевской областей.

Что касается выплат, которые выпадают на 14 мая, их пообещали начать проводить в субботу, 11 мая , в следующих регионах:

Брестской,

Витебской,

Гомельской,

Гродненской,

Минской,

Могилевской областях,

Минске.

До понедельника, 13 мая, придётся подождать жителям ряда областных городов, в частности:

Бреста,

Витебска,

Гомеля,

Гродно.

[info_b]“Белпочта” предупредила, что в праздничные дни, 9 и 14 мая , работать будут только дежурные отделения.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что в предпраздничный день, 8 мая, почтовые отделения в Минске будут работать по обычному графику. А вот в областях часть городских отделений, по информации оператора, будут обслуживать клиентов по действующем режиму работы, другая часть — нет.

«Белпочта» изменила свой график 8 и 9 мая. Какие отделения будут работать в праздничный день?