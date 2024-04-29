«Не тусуйтесь около ручьёв и рек» — Белоруска рассказала, что делать, если встретили в лесу медведя

🎥 Видео

Опубликовано: 29.04.2024 16:44 , Обновлено: 10.07.2024

Активная пользовательница TikTok с ником "Мiкразелянiна" поделилась советами на случай, если вам не повезло и вы встретили в лесу медведя. Так, начиная с юмора, девушка дошла до серьёзных и вполне себе адекватных советов в этой ситуации.

“Если вы встретили медведя в восточном регионе страны, просто начните говорить с ним по-белорусски. Медведь встанет на задние лапы и начнёт просить вас разговаривать на русском, а то он ничего не понимает”, — предложила в начале своего видеоролика автор. Затем продолжила:

“Тогда подбегаете к нему и начинаете щекотать пузико, он падает на землю, начинает смеяться и вы спокойно уходите”.

После короткого юмористического вступления белоруска дала несколько действительно важных и нужных советов. Так, например, если боитесь встретить медведя, можно громко разговаривать, петь или смеяться — эти звуки отпугнут животное. Кроме того, не стоит вечером находиться около ручьёв и рек, смотреть медведю в глаза, и тем более — находиться рядом с медвежатами.

“Если ходить по лесу, громко говорить и петь, то могут напасть санитары”, — иронично подметил в комментариях один из пользователей платформы. Другой добавил: “Надеюсь, не пригодится”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал в TikTok видео, где посреди дороги на проезжую часть выбежал лось. Животное не захотело пропускать автомобиль и решило показать, кто тут хозяин. Сперва досталось одному водителю, который пытался прогнать лося с дороги, а потом животное и вовсе устроило погоню. Да так, что автор видео даже развернуться не успел.

На ролике видно, как посреди дороги останавливается автомобиль «УАЗ», из которого выходит водитель и пытается отогнать лося. Однако человек сходу понимает, что это ошибка, садится в машину и… лось тут же переключает своё внимание на второго участника дороги — автора видео, который всё это время стоит позади и снимет происходящее из автомобиля. Дело было около деревни Митьковщина Оршанского района на Витебщине.

«И тут раззадоренный лось решил не останавливаться на достигнутом, решив и нам показать, кто тут главный», — написал мужчина, после чего начал быстро сдавать назад. Что было дальше, смотрите сами…

Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины. Очевидцы сняли видео, чем всё закончилось