"Крепко держите руль двумя руками" — В МВД предупредили белорусов об опасностях на дорогах 7 мая. Кому рекомендовали одеться в яркое?

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Опубликовано: 06.05.2024 17:10 , Обновлено: 07.05.2024

Синоптики предупредили, что во вторник, 7 мая, на территории Беларуси ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Кроме того, в некоторых регионах страны пройдут сильные ливни, также возможен град.

“Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7-8 мая. В дневные часы 7 мая по южной части страны ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах возможны сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с”, — рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

По данным Белгидромета, во вторник, 7 мая, погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории нашей страны на восток. Ночью и утром синоптики пообещали дожди, а местами по северу страны — мокрый снег. Днём преимущественно по востоку Республики пройдут кратковременные осадки и прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами по стране белорусов будет ждать слабый туман.

К слову, оранжевый уровень опасности объявляли и на понедельник, 6 мая. Так, например, в некоторых регионах Брестчины прошёл град.

В связи с этим в МВД Беларуси порекомендовали водителям “выбрать сдержанный и аккуратный стиль вождения” и ехать с наиболее безопасной скоростью. Кроме того, в ведомстве посоветовали отказаться от резких движений и манёвров на мокрой дороге.

“Будьте особенно бдительными при проезде продуваемых участков, крепко держите руль двумя руками. Не паркуйтесь под деревьями, вблизи конструкций с высокой парусностью и слабо закрёпленных”, — отметили в МВД Беларуси.

Кроме того, особенно внимательными 7 мая нужно быть и пешеходам. В ведомстве посоветовали “смотреть по сторонам и быть предсказуемыми для других”. В условиях ухудшения видимости стоит надеть яркую одежду и не забывать про фликеры, отметили сотрудники милиции.

Ранее Telegraf.news писал, что, несмотря на по-летнему жаркое начало мая, на текущей неделе погода в Беларуси постепенно начнёт менять “теплый сценарий на более прохладный”. Такой предварительный прогноз на 6-12 мая дал белорусский синоптик Дмитрий Рябов. Он предупредил белорусов о грядущих “температурных контрастах”, ветрах с севера и не исключил вероятности ночных заморозков до -2℃.

«Будет сложный период» — Синоптики пообещали белорусам «контрастный» май с заморозками и северными ветрами