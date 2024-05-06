"Какие шикарные перемены!" - Мужчина спас пса, оставленного в лесу под Молодечно умирать, и предложил белорусам дать ему кличку

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Опубликовано: 06.05.2024 16:43 , Обновлено: 06.05.2024

В строящемся центре по спасению животных "Мечта" в Минской области на днях появился новый подопечный - чёрный метис спаниеля, которого нерадивые хозяева оставили умирать в лесу под Молодечно, привязав к дереву. На счастье пса, его вовремя заметили неравнодушные люди и дали ему временный приют, а теперь всем миром придумывают ему новую кличку.

Белорус, который публикует видео в соцсети TikTok под ником ne_kinolog8 и занимается организацией Центра спасение Мечта, действующего на добровольных началах, два дня назад опубликовал видео с новым питомцем в центре. По словам автора видео, собака попала к специалистам в стрессовом состоянии, с выраженной защитно-агрессивной реакцией. Женщину, которая пыталась отвязать его в лесу, пёс облаял и даже покусал.

Первые три дня в центре пёс не шёл на контакт с людьми, плохо ел и пил, а при попытке накормить его с рук - весь трясся от страха.

Однако, уже через день работы специалистов пёс освоился и, видимо поняв, что попал в добрые руки, показал свой добрый и игривый характер.

“Это тот , который трясся от страха?! Какие шикарные перемены!!!!”, - написали в комментариях под вторым видео зрители, которые следят за судьбой собаки.

“Вчера ревела, глядя, как он трясется испуганный. Сейчас опять глаза на мокром месте, но уже от радости за него! Пусть в него влюбится самый лучший человек!”, - написала другая зрительница.

Автор ролика рассказал, что сейчас для этого “самого лучшего красавца” ищут новую любящую семью и предложил белорусам пока придумать для него новую кличку. Интернет-пользователи тут же откликнулись на предложение и накидали десяток-другой вариантов: кто-то предложил назвать его Лаки, поскольку тому выпал шанс обрести новую семью, кто-то дать ему кличку Джой за его игривый и весёлый характер, который он продемонстрировал, оправившись от шока, кто-то - назвать Угольком из-за его окраса или так и звать Мальчиком - именно так пока его называют хозяева временного приюта.

Надеемся, что выбирать новую кличку этому чёрному вислоухому красавцу будут уже новые хозяева.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что представители строящегося центра по спасению животных “Мечта” позвали неравнодушных белорусов помочь с облагораживанием и ремонтом будущего центра под Молодечно. Фронт работы в помещении будущего центра столь велик, что одним субботником там точно не обойдётся.

«Можно с ночёвкой» — Белорусов позвали ещё на один субботник. Кому попросили помочь?