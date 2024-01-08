В ГАИ показали видео тройного лобового ДТП в центре Минска

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Опубликовано: 08.01.2024 07:39 , Обновлено: 08.01.2024

Вечером 7 января 2024 года на проспекте Независимости в Минске произошло серьёзное ДТП с лобовым столкновением. По данным столичной Госавтоинспекции, которая поделилась видео аварии, в аварии пострадали три автомобиля, пассажира одной из легковушек медикам пришлось экстренно госпитализировать.

По предварительной информации, озвученной в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло около 19:35. Судя по видео, опубликованному ведомством, на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы легковой автомобиль BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с ещё двумя легковушками - Volkswagen и Nissan.

За рулём BMW был 32-летний мужчина. Как полагают в ГАИ Центрального РУВД Минска, сотрудники которого работали на месте происшествия, в какой-то момент он не справился с управлением, поэтому и выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии травмы, требующие внимания медиков в стационаре, получил только один пассажир, который ехал в Nissan. Его доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

В связи с аварией в ГАИ напомнили водителям о “предельной аккуратности”, “осторожности за рулем”, а также о “сосредоточенности внимания” при управлении авто. Как подчеркнули инспекторы, лишь “неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения” может служить залогом безопасности на дороге.

Напомним, до 14 января по всей Беларуси ГАИ проводит профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В ходе тематических рейдов ГАИ пообещала усилить контроль за соблюдением двух правил - скоростного режима и безопасной перевозки несовершеннолетних.

ГАИ объявила новое спецмероприятие по всей Беларуси. За кем пообещала усилить контроль до 14 января?