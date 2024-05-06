Выбрасывать нельзя? Священник рассказал, что делать со скорлупой от освящённых яиц на Пасху

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Опубликовано: 06.05.2024 16:00 , Обновлено: 07.05.2024

Пасха позади, однако многие из православных верующих ещё доедают освящённые крашеные яйца и куличи. Как правильно избавиться от скорлупы, что с ней можно делать, а что нельзя? А куда деть обёртки от пасхальной сдобы, если всё это освятили в храме? Священник дал ответ.

Оказывается, что раньше скорлупу от крашеных яиц никто в мусорку не выбрасывал, поскольку это считалось грехом. Наши предки хранили остатки от куриных яиц вместе с сухими крошками от куличей в углу возле икон. Если у человека возникали проблемы со здоровьем или какие-то трудности в жизни, считалось, что тем самым крошки помогут защитить от тёмных сил.

В современном мире в подобное уже мало кто верит. Один из священников православной церкви рассказал, что скорлупу от пасхальных яиц и обёртки от куличей, если на них нет изображений святых, можно спокойно выбрасывать, как и остатки любой другой еды.

«Здесь ничего страшного нет. Всё-таки мы освящаем яства, то, что едим, а не то, во что это обернуто или завернуто, то, что сверху это накрывает», — отметил батюшка.

Также он подчеркнул, что если вы всё-таки не хотите или боитесь выбрасывать остатки от освящённых продуктов, обёртки можно сжечь на костре, а скорлупу закопать в огороде или в саду под деревом — там, где почти никто не ходит.

“Спасибо! Облегчили жизнь сотням. Я всё сворачивала, хранила, не знала куда деть”, — прокомментировала видео с советами священника одна из пользовательниц соцсетей.

Ранее Telegraf.news писал, что неравнодушный белорус опубликовал на просторах Интернета видео, где пожаловался на соседа, который на Пасху косил траву на приусадебном участке. Согласно традициям и христианским верованиям, работать в этот день нельзя, поскольку Пасха — главный праздник не только у православных и католиков, но и у представителей других конфессий. Однако точку зрения автора разделили не все.

«Дай повод, абы не работать» — Белорус пожаловался в TikTok на соседа, косившего траву на Пасху. Что ответили подписчики?