В ГУР показали видео атаки на российский патрульный корабль «Сергей Котов»

🎥 Видео

Опубликовано: 05.03.2024 11:52 , Обновлено: 05.03.2024

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент поражения патрульного корабля Черноморского флота России "Сергей Котов" в ночь с 4 на 5 марта 2024 года.

Как заявили в ГУР, атаку на российский корабль осуществили с помощью морских дронов Magura V5. Судя по обнародованным чёрно-белым кадрам, момент нанесения удара и взрыва корабля снят также с воды.

Ранее, как сообщил Телеграф, в российских телеграм-каналах появилось видео, снятое, судя по всему, с борта другого корабля. На нём отчётливо слышны звуки выстрелов и видна вспышка взрыва на отдалении.

ГУР Украины заявило об уничтожении российского патрульного корабля «Сергей Котов»