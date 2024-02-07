Как белорусам приготовить стрипсы на всю семью за 7 рублей? Блогерша TikTok показала быстрый рецепт

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Опубликовано: 07.02.2024 12:09 , Обновлено: 07.02.2024

Блогерша-миллионница Самира поделилась в TikTok простым и бюджетным рецептом хрустящих куриных стрипсов. Для приготовления этого блюда понадобится всего несколько недорогих ингредиентов. Кроме того, сам процесс займет не слишком много времени.

Стрипсы — это нежные кусочки куриного филе, обжаренные в хрустящей панировке, которые часто продают в ресторанах быстрого питания. Однако белорусам гораздо дешевле будет приготовить такое блюдо дома. Причем по вкусу они ничем не будут уступать покупным.

Как быстро приготовить стрипсы?

Наверняка многое из этих ингредиентов уже есть у вас дома.

Вам понадобится:

куриное филе — 400-500 гр;

мука — 200 гр (примерно 1 стакан) + еще немного для обвалки;

вода — 0,5 ст.;

яйца — 1 шт.;

соль и специи по вкусу;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Вбейте одно яйцо в глубокую миску. Добавьте муку и воду, все тщательно перемешайте. Добавьте соль, специи (сушеный чеснок, паприку, черный перец) и еще раз все перемешайте. Нарежьте филе на небольшие кусочки и добавьте их в смесь. Перемешайте. Можно оставить на несколько часов промариноваться, но можно готовить дальше сразу. Насыпьте муку в миску, добавьте немного соли и паприки. Обваляйте филе в муке и выложите на сковородку с разогретым маслом (понадобится много). Жарьте на среднем огне.

Сколько стоит такое блюдо?

На видео блогерша утверждает, что тарелка стрипсов будет стоить 4 рубля, если купить среднюю грудку. Мы сделали свои расчеты себестоимости блюда на всю семью.

Филе цыпленка (400-500 гр) — примерно 5-6 рублей:

Мука (500 гр) — 60-80 копеек;

Яйцо — 30 копеек;

Растительное масло (100-200 мл) — 50 коп.-1 рубль.

[info_b]Специи в расчет не брали, так как их на стрипсы уходит совсем немного. [/info_b]

Итого получается 6,50 — 8 рублей. На одного-двух человек выйдет в разы меньше. Для сравнения: в KFC 8 стрипсов (272 гр.) стоят 11, 90 рублей.

Ранее Телеграф писал, что белорусский блогер Микола, у которого более 100 тыс. подписчиков в Тикток, провел небольшой эксперимент. Он решил проверить, что можно съесть за день, если есть только 4 рубля. Какие блюда у него получилось приготовить на эту сумму?

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