В Минске решили поменять режим работы светофоров. Зачем?

Опубликовано: 30.10.2023 09:13 , Обновлено: 30.10.2023

Генеральный директор "Минсктранса" Олег Дзюбенко заявил, что уже до конца 2023 года в Минске запланирована смена режимов работы некоторых светофоров. Все из-за желания дать преимущество общественным транспортным средствам.

«Наша общая цель с городскими властями и дорожными службами, чтобы общественный транспорт ходил быстрее. На сегодняшний день для этого регулируются работа светофоров и пересечение транспортных потоков. В ближайшее время начнем испытывать программы для предоставления приоритета проезда общественному транспорту через светофорные объекты”, - рассказал глава госпредприятия, передает “Минск-Новости”.

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По его словам, для начала уже в этом году хотят протестировать создание “зелёных улиц” для трамваев. Как это будет выглядеть на практике пока не ясно. Однако логично предположить, что это повлияет на проезд простых автомобилей - им придется как-то уступать трамваям. Получится ли регулировать движение по-новому без создания дополнительных пробок, покажет время.

Ранее Телеграф сообщил утром 9 августа минские водители заметили необычную для Беларуси дорожную разметку — так называемую «вафельницу»: желтые линии разметки пересекаются под прямым углом, перекрывая весь перекресток улиц Коммунистической и Красной.

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А уже в октябре Госавтоинспекция Минска сообщила, что на одной из улиц столицы появилась необычная разметка, которую раньше не наносили в Беларуси. В ГАИ пообещали использовать ее чаще.

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