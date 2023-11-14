Легендарную «пару над городом» Шагала пустили с молотка на аукционе Sotheby's за 15 млн долларов

Опубликовано: 14.11.2023 09:06 , Обновлено: 14.11.2023

В понедельник, 13 ноября, на вечернем аукционе современного искусства Sotheby's в Нью-Йорке ушла с молотка картина с самым известным сюжетом белорусского художника-авангардиста Марка Шагала. За изображение легендарной влюблённой пары, парящей над крышами Витебска, неизвестный покупатель заплатил 15 616 200 долларов.

Изначально стоимость картины, выставленной на продажу частным японским коллекционером, оценивалась аукционным домом в 12-18 млн долларов. До “потолка” итоговая цена на торгах не дотянула, но всё равно оказалась сильно выше двух других работ, которые ушли с молотка площадки чуть меньше месяца назад. Тогда на торгах 20 октября картина «Цветы, груши и виноград» ушла за 279 тыс. евро, а «Два букета» - за 317 тыс. евро.

[info_b]Самой дорогой картиной Шагала, проданной на аукционе, считается картина “Влюбленные” 1928 года - за неё шесть лет назад неизвестный покупатель (предположительно, из России) на торгах Sotheby’s отдал 28,5 млн долларов.[/info_b]

Высокую цену за картину “Над городом” специалисты объясняют высоким интересом покупателей к её сюжету - он, пожалуй, лучше всего известен широкой публике. Впрочем, проданная работа - не “та сама” влюблённая пара над городом, написанная в 1914-1918 годах в Витебске, а авторское повторение всемирно известного шедевра, написанная уже в Париже в 1924 году.

[info_b]Оригинальное полотно “Над городом” выставлено в Третьяковской галерее в Москве. Его стоимость специалисты оценивают в 160 млн долларов.[/info_b]

Увидеть разницу между действительно самой известной картиной Шагала и той, что сейчас ушла с молотка в Нью-Йорке, могут даже люди, далёкие от мира искусства - другая цветовая гамма, менее “кубизированные” и более плавные линии, разница в деталях. Сравните сами.

"Над городом" 1914-1918 гг.

"Над городом" 1924 г.

Впрочем, всё это не делает картину “менее шагаловской” и уж точно - “менее оригинальной”. Подлинность картины подтвердил Комитет Марка Шагала.

[info_b]Комитет Марка Шагала – французская некоммерческая организация, которая занимается вопросами сохранения наследия художника. Основателями ассоциации стали его наследники – сын Дэвид Макнил и внучка Мерет Мейер. Комитет участвует в организации выставок Марка Шагала, редактирует публикации, посвященные его творчеству и подтверждает подлинность его картин.[/info_b]

Многие художники практиковали подобное - повторяли свои работы раз за разом, стремясь к совершенству. При этом искусствоведами все подобные картины, принадлежащие кисти одного автора, признаются оригиналами, сколько бы копий ни существовало.

Увидят ли оригинал картины Шагала в Беларуси?

Кто стал новым владельцем картины “Над городом”, не сообщается - такие правила аукционного дома Sotheby’s. Но однозначно можно сказать, что картина не ушла в музей Марка Шагала, который расположен в Витебске - городе, где художник сформировался как живописец.

Когда появилась информация об очередных работах Шагала, выставленных на аукцион, российское агентство Sputnik попросило директора витебского музея Ирину Воронову прокомментировать, могут ли они приобрести оригинальные работы художника.Та пояснила, что ни сам музей, ни городские власти не готовы выложить за картины Шагала тысячи и миллионы долларов.

“К сожалению, таких денег нет”, – призналась Воронова.

По её словам, время от времени городские власти “поднимают вопрос о возможности приобретения для музея оригинальной живописной работы художника”. Но даже на работу “не первого ряда” “свободных денег нет”.