Повышение тарифов на связь, подорожание кредитов и запрет на криптокошельки в ЕС. Что ещё ждёт белорусов с 1 марта?

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Опубликовано: 01.03.2025 07:00 , Обновлено: 28.02.2025

Приход весны всегда ассоциируется с пробуждением природы и некоторым обновлением всего вокруг. Впрочем, в марте белорусов точно ждут не только внешние изменения – зеленеющая травка и первоцветы на перелесках – но и серьёзные изменения в экономике страны. Редакция Telegraf.news собрала информацию о самых важных из тех, что затронут большинство жителей страны.

Подорожавшая связь и выгодный роуминг

Все три мобильных оператора решили поднять тарифы на некоторые услуги в начале весны. Кому-то теперь придётся платить большую абонентскую, для кого-то подорожает домашний интернет, а кому-то дороже будет обходиться подписки на любимые сервисы.

[info_b]Подробнее об изменении тарифов разных операторов можно почитать по ссылками:

Мобильные операторы договорились с МАРТ не повышать тарифы на связь в Беларуси

Одновременно с этим с 1 марта 2025 года все три мобильных оператора Беларуси решили ввести новые, более выгодные для белорусов условия использования мобильной связи в роуминге на территории России. Изменения коснутся интернет-трафика и звонков.

[info_b]С подробными ценами, а также объёмом предлагаемого в роуминге трафика и бесплатных минут можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Комиссия за оплату ЖКУ на почте

О повышении некоторых тарифов с 1 марта объявила и Белпочта. Так, подорожала пересылка обычных посылок весом до 1 кг, экспресс-посылок, а также комиссия за денежные переводы внутри страны.

Кроме того, Белпочта ввела новую комиссию: теперь при оплате жилищно-коммунальных услуг в почтовых отделениях за каждый платёж придётся доплачивать по 24 копейки.

«Белпочта» ввела комиссию за оплату коммуналки в кассах и повысила цены на посылки

Новые условия кредитования

С 1 марта изменился порядок оценки кредитоспособности и платежеспособности белорусов. Критерии оценки решили унифицировать для всех финансовых организаций — банков, лизинговых и микрофинансовых организаций.

Как именно будет рассчитываться платежеспособность белорусов и для каких типов кредитов эта процедура не понадобится, можно почитать в нашем материале по ссылке.

Кстати, в конце февраля Национальный банк Беларуси впервые за семь месяцев повысил расчётные величины стандартного риска (РВСР), которые ограничивают максимально допустимые ставки по кредитам для физических и юридических лиц. В марте 2025 года РВСР по новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) для физлиц составит 18,18% годовых (ранее было 17,71%).

В связи с этим некоторые белорусские банки уже начали повышать ставки по кредитам . Повышение уже затронуло программы кредитования недвижимости, потребительских товаров, автомобилей, а также кредиты на учёбу и медицинское обслуживание.

Надбавки к зарплатам медикам

Между тем, как минимум одной категории белорусов с 1 марта можно ожидать увеличения доходов. Речь о медицинских работниках со средним специальным медицинским образованием, которым Минздрав вслед за врачами решил поднять профессиональные надбавки к зарплатам. Повышение надбавок обещали проводить поэтапно в течение 2025 года: с 1 марта, 1 сентября и 1 декабря.

Процент от оклада, который пообещали добавить к зарплатам, отличается у разных категорий медработников – от 95% до 170%. Кому и сколько, можно ознакомиться по ссылке.

Запрет на западные криптобиржи

А вот владельцам криптокошельков с 1 марта придётся пересматривать свои активы. Всё из-за новых санкций Евросоюза, введённых 24 февраля 2025 года. Среди новых ограничений оказался запрет на предоставление услуг кошельков, счетов или хранения криптоактивов гражданам и резидентам Беларуси.

Как он отразится на бизнесе и обычных пользователях, пока не до конца ясно. Однако, журналисты Telegraf.news взяли экспертный комментарий на этот счёт у руководителя криптошколы Consensus School Виктора Суздальцева и специалистов международной юридической компании REVERA, которые поделились своими практическими рекомендациями.

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Цены на лекарства и сигареты

С 1 марта перечень лекарств белорусского производства, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения, пополнился 17 названиями. Их производители обязаны будут регистрировать предельные отпускные цены на свою продукцию.

В список попали популярные антибиотики, назальные спреи и капли, успокоительные и многое другое. Ознакомиться с полным перечнем можно по ссылке.

Не обошлось в марте и без традиционного повышения цен на сигареты. На этот раз подорожали сразу 11 марок.

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[info_b]С актуальными максимальными розничными ценами на сигареты с фильтром белорусских производителей и импортёров можно ознакомиться на сайте Министерства по налогам и сборам по ссылке.[/info_b]

Декларации о доходах и налоги для ИП

В марте истекает срок подачи налоговых деклараций для физических лиц. Крайний срок - 31 марта. Их обязаны подавать те белорусы, которые в 2024 году получали доходы, подлежащие налогообложению, например, если вы:

продавали имущество в прошлом году,

получали доходы из-за границы,

получали спонсорскую помощь или пожертвования на благотворительный счёт свыше установленного закона лимита.

[info_b]С более полным перечнем доходов, подлежащих налогообложению, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

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Кроме того, 1 марта истёк срок уплаты обязательных страховых взносов за 2024 год для индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов. В этом году минимальный платёж для тех, кто работал целый год, составлял 2629,20 рублей. Журналисты Telegraf.news рассказывали, какие штрафы ждут тех, кто не успел сделать взносы в срок.

Также до 1 апреля 2025 года все субъекты малого и среднего бизнеса должны перейти на новое кассовое оборудование . В МНС также рассказывали о том, какие «негативные последствия» (помимо штрафов) могут ждать тех бизнесменов, которые пренебрегут требованиями налоговой.

Не лишним будет также напомнить об обязательных налогах для тех, кто пожелает подзаработать в марте на продаже цветов к Международному женскому дню. Чтобы делать это, не нарушая закон и не нарываясь на штраф, придётся заранее позаботиться о некоторых справках и документах, и, разумеется, заплатить налоги государству. Какие есть варианты у будущих продавцов, читайте в нашем материале по ссылке.

Фото: sb.by

Школьные каникулы

И в завершение - хорошая новость (или не очень – смотря с чей перспективы посмотреть)! В череде важных экономических событий марта некоторые родители могли упустить из виду, что в конце месяца у школьников начнутся весенние каникулы. Напоминаем: они продлятся восемь дней - с 23 по 30 марта 2025 года.

Минобразования Беларуси утвердило даты школьных каникул. Как скоро начнутся осенние?