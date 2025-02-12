Минздрав Беларуси поднял надбавки к зарплатам среднему медперсоналу

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Опубликовано: 12.02.2025 10:54 , Обновлено: 12.02.2025

Министерство здравоохранения Белаурси подняло профессиональные надбавки к зарплатам медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием. Ведомственным постановлением №18 от 7 февраля предусмотрено их поэтапное повышение в течение этого года: надбавки пообещали повысить 1 марта, 1 сентября и 1 декабря.

Текст постановления, анонсированного Минздравом в начале месяца, 12 февраля опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. По указанию Совмина после аналогичного повышения профессиональных доплат врачам-специалистам размер надбавок увеличили и для среднего медперсонала.

В течение 2025 года медицинских работников со средним специальным медицинским образованием ждут следующие повышения выплат:

в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации с 1 марта — 130% оклада, с 1 сентября — 140%, с 1 декабря — 155%;

в приемных отделениях с 1 марта — 110% оклада, с 1 сентября — 120%, с 1 декабря — 135%;

в отделениях (палатах) для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом), с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличами конечностей и нарушением функций тазовых органов с 1 марта — 110%, с 1 сентября — 120%, с 1 декабря — 135%;

в скорой медицинской помощи с 1 марта — 110%, с 1 сентября — 120%, с 1 декабря — 135%;

медицинским сестрам участковым, медицинским братьям участковым, помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи территориальных участков, медицинским сестрам общей практики, медицинским братьям общей практики, фельдшерам, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе принятым на должность служащего с применением производного наименования «старший» с 1 марта — 110%, с 1 сентября — 120%, с 1 декабря — 135%.

Повышение пообещали также фельдшерам выездных бригад, выезжающим без врачей. С 1 марта надбавки для них составят до 170% к окладу, с 1 сентября — 180%, с 1 декабря — 195%.

Для остальных медицинских работников со средним специальным медицинским образованием (а также главной медицинской сестре, главному медицинскому брату), не подпадающих ни под одну из указанных выше категорий, с 1 марта профессиональную надбавку увеличили до 95% оклада, с 1 сентября — до 105%, с 1 декабря - до 120%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что повышение надбавок в этом году ждёт и врачей-специалистов, работающих в сфере здравоохранения. В зависимости от специализации, размер надбавки будет варьироваться теперь от 185% до 300% к окладу.

Минздрав Беларуси повысил надбавки врачам. Кому пообещали до 300% от оклада?