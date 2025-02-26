Сразу 3 банка подняли ставки почти по 10 кредитам для белорусов. Где выросли на 2%?

Опубликовано: 26.02.2025 10:41 , Обновлено: 26.02.2025

Сразу три белорусских банка подняли ставки почти по 10 кредитам, среди которых оказались программы на недвижимость и потребительские товары. Один из них презентовал новый продукт, дающий возможность обзавестись автомобилем Geely на определённых условиях.

Так, с 25 февраля ставка по кредиту «Покупка частями» в “Альфа-Банке” выросла на 2 п.п. и теперь составляет до 12,9% годовых. В “Технобанке” проценты увеличились сразу по целому ряду потребительских кредитов, среди которых:

«На рефинансирование» – ставка выросла на 1 п.п. до 16,9% и 17,4% годовых;

«Обыкновенный кредит» – ставка стала больше на 1 п.п. до 16,9% и 17,4% годовых;

«Лайт» – ставка поднялась на 1 п.п. до 14,9% годовых;

«На полгода» – ставка увеличилась на 1 п.п. до 13,5% годовых;

«Рассрочка» – ставка выросла до 3% годовых;

«Поехали!» – ставка стала больше на 1 п.п. до 17,4% годовых;

«Милый дом» – ставка поднялась на 1 п.п. до 17,4% годовых;

«Я построю Милый дом» – ставка увеличилась на 1 п.п. до 17,4% годовых.

Тем временем в “Белинвестбанке” изменились проценты по программам на недвижимость:

«ТрейдИн на недвижимость» – вместо единой ставки 17,71% годовых появилось разделение на приобретение недвижимости (17,71%), при строительстве недвижимости (16,5%) и докредитование по указу №240 (13,92%);

«На финансирование недвижимости (в т.ч. жилые дома)» – вместо единой ставки 17,71% годовых появилось разделение на приобретение недвижимости (17,71%), при строительстве недвижимости (16,5%) и докредитование по указу №240 (13,92%).

В “Белагропромбанке” появился новый автокредит «На приобретение автомобилей Geely (Okavango, Coolray)» со ставкой 14,5% годовых и грейс-периодом 9,5% годовых на 12 месяцев, передал Интернет-портал Myfin.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный банк Беларуси впервые за 7 месяцев изменил значения расчётных величин стандартного риска (РВСР). Своим решением регулятор установил показатели на март 2025 года. Напрямую на ставки по кредитам для физических и юридических лиц эта величина не влияет, но небольшой их рост тем не менее может произойти. Объясняем почему.

Нацбанк Беларуси впервые за 7 месяцев изменил «расчётные величины стандартного риска». Как повлияет на кредиты?