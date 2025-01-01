Совмин ввёл регулирование цен ещё на 17 видов лекарств в Беларуси

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Опубликовано: 01.01.2025 13:33 , Обновлено: 28.02.2025

Совет министров расширил перечень лекарств белорусского производства, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения. Список пополнился 17 названиями.

Обновлённый перечень лекарств, подпадающих под госрегулирование, закреплён в правительственном постановлении №1023, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 1 января 2025 года. Производители лекарств, попавших в список Совмина, обязаны будут регистрировать предельные отпускные цены на свою продукцию с 1 марта 2025 года.

Теперь в перечне медикаментов, цены на которые регулируют государством, 54 пункта, из нового в списке следующие лекарства:

азитромицин (таблетки и капсулы),

амоксициллин (порошок и таблетки),

декскетопрофен (раствор для инъекций),

диклофенак (раствор для инъекций),

инозин пранобекс (таблетки),

кеторолак (таблетки и раствор),

ксилометазолин (назальные капли и спрей),

мельдоний (капсулы и раствор),

оксиметазолин (назальные капли и спрей),

осельтамивир (капсулы),

севофлуран (жидкость для ингаляций),

фенибут (таблетки и порошок),

флуконазол (капсулы),

холина альфосцерат (раствор),

цетиризин (таблетки),

цефтриаксон (порошок),

эаналаприл (таблетки).

Напомним, с 14 июля 2023 года в Беларуси возобновили так называемое референтное ценообразование. Оно заключается в том, что максимальные отпускные цены на лекарства устанавливаются по результатам анализа цен на препараты с одинаковым действующим веществом, доступные на международном рынке. В МАРТ Беларуси предполагали, что такая методика приведйт к “сдерживанию цен и их обоснованности”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года Министерство здравоохранения определилось с предельными максимальными тарифами на платные приёмы и консультации врачей-специалистов. Ранее предельная планка по тарифам государством была установлена только для специалистов стоматологического профиля, теперь — и для всех остальных.

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Предельные тарифы на первичный и вторичный приём и консультации специалиста теперь будут будут зависеть от его квалификационной категории, наличия ученой степени или звания, либо академического ученого звания. Само госрегулирование в этой сфере заработает с 1 февраля 2025 года.