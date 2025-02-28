До 17,5%. Два банка Беларуси подняли ставки по кредитам на учёбу, медуслуги и авто

Опубликовано: 28.02.2025 08:58 , Обновлено: 28.02.2025

Белорусские банки продолжают повышать процентные ставки по кредитам. На этот раз сразу два крупных финучреждения страны сделали это в отношении программ на учёбу, медицинские услуги, покупку автомобилей и потребительские нужды. Притом где-то размер ставки увеличился более чем на 3%.

“Беларусбанк” поднял ставки по целому ряду кредитов, включая оплату образования, потребительские услуги, программы на покупку авто и медицинское обслуживание. Так, проценты выросли следующим образом:

«Партнёр Оптимальный» – на 2,5 п.п. до 15,0% годовых;

«Время жить» – на 1,5 п.п. до 15,0% и до 14,5% годовых по грейс-периоду;

«Для участников Клуба «Леди» – на 1,8 п.п. до 16,8% годовых по варианту оффлайн и на 2,2 п.п. до 16,5% годовых по варианту онлайн;

«Лёгка ехаць» – на 1,5 п.п. до 17,25% годовых, ставки по грейс-периоду выросли до 9,3% и 14% годовых;

«Лёгка ехаць (на электромобиль)» – на 2,0 п.п. до 16,0% годовых, ставки по грейс-периоду выросли на до 9,3% и 14% годовых;

«На приобретение автомобиля» – на 1,6 п.п. до 17,5% годовых, и до 16,8% годовых по грейс-периоду;

«На приобретение электромобиля» – на 2,0 п.п. до 16,0% и до 15,0% годовых по грейс-периоду;

«Для оплаты обучения» – на 2 п.п. до 15,0% годовых;

«На оплату медпомощи и услуг в РБ» – на 2,5 п.п. до 15,0% годовых по варианту оффлайн и на 3,2 п.п. до 14,7% годовых по варианту онлайн;

«На оплату медпомощи и услуг в РБ без поручителей» – на 2,5 п.п. до 15,0% годовых по варианту оффлайн и на 3,2 п.п. до 14,7% годовых по варианту онлайн;

«На оплату туристических услуг в РБ» – на 1,5 п.п. до 15,0% годовых по варианту оффлайн и на 2,2 п.п. до 14,7% годовых по варианту онлайн;

«На оплату туристических услуг в РБ без поручителей» – на 1,5 п.п. до 15,0% годовых по варианту оффлайн и на 2,2 п.п. до 14,7% годовых по варианту онлайн.

«Беларусбанк» второй раз за 3 месяца поднял ставку по кредиту на жильё. На сколько?

“Нео банк Азия” (бывший “БТА Банк”) поднял ставки по следующим потребительским кредитам, передал Интернет-портал Myfin:

«Большие возможности» – на 2,22 п.п. до 19,99% годовых по варианту «для всех» и на 0,51 п.п. до 17,71% годовых по варианту «для клиентов банка», ставка по грейс-периоду снизилась до 14,99% годовых;

«Покупай своё» – до 17,5% годовых;

«Рефинансирование потребительских кредитов» – на 2,29 п.п. до 19,99% годовых, ставка по грейс-периоду составила 14,99% годовых;

«Рефинансирование лизинга» – на 2,49 п.п. до 19,99% годовых, ставка по грейс-периоду составила 14,99% годовых;

«В торговой организации» – минимальная ставка в магазине партнере выросла до 17,71% годовых, максимальная сумма увеличена до 17 тыс. BYN;

«Зарплатный овердрафт» – на 1,21 п.п. до 17,71% годовых.

Ранее Telegraf.news писал, что “Паритетбанк” предложил белорусам “мини-кредит по вкусной ставке”, которая является фиксированной и составляет 8,99%. В финучреждении заверили, что деньги можно вернуть досрочно без штрафов и “дополнительных комиссий”, однако сумма ограничена.

Один из банков предложил белорусам «мини-кредит» по ставке 8,99% на весь срок. Сколько можно взять?

Также мы рассказывали, что ещё три белорусских банка подняли ставки почти по 10 кредитам, среди которых оказались программы на недвижимость и потребительские товары. Один из них презентовал новый продукт, дающий возможность обзавестись автомобилем Geely на определённых условиях.

Сразу 3 банка подняли ставки почти по 10 кредитам для белорусов. Где выросли на 2%?