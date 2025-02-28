«Белпочта» ввела комиссию за оплату коммуналки в кассах и повысила цены на посылки

Опубликовано: 28.02.2025 17:42 , Обновлено: 28.02.2025

С 1 марта 2025 года РУП «Белпочта» решила повысить тарифы на ряд услуг, а также ввела комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) через кассы отделений почтовой связи. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Так, с 1 марта «Белпочта» ввела комиссию при оплате основных и дополнительных жилищно-коммунальных услуг через оператора в отделениях — 24 копейки за каждый платёж.

Плата за другие платежи через систему ЕРИП в почтовых отделениях не изменилась. Как и прежде, это 1,50 рубля за платёж (кроме тех, за которые комиссия не взимается).

Без комиссии можно совершить любые платежи через ЕРИП, если воспользоваться платёжно-справочными терминалами «Белпочты» в отделениях.

Комиссию также не возьмут и в кассах, если платит участник Великой Отечественной войны (нужно показать документ). А также если платёж идёт в бюджет, на благотворительность, в центры социального обслуживания населения или в пользу самой «Белпочты».

Кроме того, почта предупредила, что обычные посылки до 1 кг стали дороже на 50 копеек. Было 3,50 рубля, стало 4 рубля .

Для посылок, оформленных онлайн (через личный кабинет на сайте или мобильное приложение), «Белпочта» предусмотрела новый «предпочтовый» тариф. Изменения следующие:

Посылки до 1 кг: было 3 рубля, стало 3,50 рубля

Посылки от 1 до 3 кг: было 4 рубля, стало 4,5 рубля

Посылка от 3 до 5 кг: было 5 рублей, стало 5,5 рубля .

В компании напомнили о ещё одном преимуществе онлайн-оформления, кроме цены. Плата за объявленную ценность таких посылок составит всего 1% от суммы, но не менее 50 копеек.

Что касается экспресс-посылок , то все тарифы (в зависимости от веса посылки и дальности отправления) выросли на 10% .

«Белпочта» также поменяла тарифы на внутренние денежные переводы . Теперь процент комиссии зависит от других сумм:

Раньше было так:

До 150 рублей: 3%

От 150,01 до 300 рублей: 2%

От 300,01 до 500 рублей: 1%

Свыше 500 рублей: 0,5%

С 1 марта будет так:

До 200 рублей: 3%

От 200,01 до 1000 рублей: 2%

Свыше 1000 рублей: 1%

Таким образом, комиссия для некоторых сумм переводов увеличилась. Минимальная при этом осталась прежней — 1 рубль.

Также на почте предупредили, что 7 марта отделения работают по обычному расписанию, а 8 марта будут работать лишь некоторые, причём по сокращённому графику. С ним можно ознакомиться на сайте почты.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что «Белпочта» регулярно публикует вакансии для белорусов, которые находятся в поисках подработки. Так, в одну из столовых Минска требуются буфетчики, мойщики посуды, грузчики и уборщики. Обязательным условием для каждого из них является наличие санитарной книжки.

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